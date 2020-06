Ryanair riprende i voli a Alghero e Comiso

Ryanair ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Alghero, con il ripristino dei voli su Milano Bergamo, Bologna – operativi dal 21 giugno – e Milano Malpensa attivo dal 23 giugno. Dal 1° luglio Ryanair incrementerà ulteriormente il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

L’operativo da e per l’aeroporto di Alghero include in tutto 10 rotte, di cui 4 nazionali – Milano Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa – e 6 internazionali – Londra Stansted, Bratislava, Bruxelles-Charleroi, Memmingen, Francoforte-Hahn, Katowice.

Alberto Perini, Direttore Generale di Sogeaal SpA, ha dichiarato: “Siamo molto contenti per la ripartenza dell’operativo voli del nostro storico partner Ryanair. In questo delicato momento, il ripristino delle attività e delle connessioni dello scalo di Alghero con numerose destinazioni nazionali ed internazionali rappresenta un primo passo nel percorso di uscita dalla difficile situazione degli ultimi mesi, non solo per la società di gestione ma anche per tutto il territorio del Nord Ovest della Sardegna”.

Ryanair ha inoltre annunciato la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Comiso, con il ripristino dei voli su Milano Malpensa (operativo già dal 22 giugno – 2 frequenze settimanali per i mesi di giungo e luglio ed incremento fino a 4 frequenze nel mese di agosto), Pisa (dal 3 luglio con 2 voli a settimana e 3 ad agosto), Bruxelles-Charleroi e Francoforte-Hahn (disponibili dal 3 luglio, entrambi con frequenza bisettimanale per i mesi di luglio ed agosto).

“Siamo contenti della scelta di Ryanair di confermare sin da subito le prime quattro tratte da Comiso, condividendo con noi la sfida di questa di ripartenza. Apprezziamo molto questo segnale di attenzione per il nostro aeroporto e, più in generale, per il territorio di cui è al servizio, con particolare riferimento al comparto turistico che beneficerà dei flussi in arrivo. I primi voli di lunedì scorso sulla tratta Comiso-Milano hanno già avuto interessanti percentuali di riempimento: questo rappresenta per noi il più interessante segnale di ripresa, che ci spinge a confidare nella possibilità di ripristinare rapidamente anche tutte le altre rotte che erano state programmate prima della pandemia”, commenta l’amministratore delegato di Soaco Rosario Dibennardo.

Tutte le rotte indicate potrebbero essere soggette a modifiche in base alle restrizioni di viaggio imposte dai Governi europei.

(Ufficio Stampa Ryanair)