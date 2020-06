Emirates ripristina i collegamenti per Roma dal 15 luglio

Emirates ripristinerà voli di linea passeggeri per altre sette città nel mese di luglio. Tra queste, Roma, che vedrà i collegamenti riprendere il 15 luglio. Oltre ai collegamenti per la capitale italiana, Emirates ripristinerà i voli per Khartum (dal 3 luglio), Amman (dal 5 luglio), Osaka (dal 7 luglio), Tokyo Narita (dall’8 luglio), Atene (dal 15 luglio) e Larnaca (dal 15 luglio).

Il numero totale delle destinazioni che Emirates offre sale così a 48, facilitando ulteriori opzioni di viaggio attraverso una comoda connessione a Dubai per i clienti di tutto il mondo, mentre adotta misure per garantire la salute e la sicurezza di clienti e dipendenti.

I clienti di Emirates potranno ora viaggiare verso Dubai dopo l’annuncio, all’inizio di questa settimana, che la città sarà aperta per i viaggiatori dal 7 luglio, con nuovi protocolli che facilitano i viaggi per cittadini, residenti e turisti degli Emirati Arabi Uniti, salvaguardando la salute e la sicurezza dei visitatori e delle comunità (leggi anche qui).

I clienti possono prenotare voli tra destinazioni in Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico ed Europa o nelle Americhe, attraverso Dubai, purché soddisfino i requisiti di accesso ai viaggi e all’immigrazione del proprio paese di destinazione.

Le prenotazioni di voli possono essere effettuate online su emirates.com o tramite agenzie di viaggio. I clienti possono trovare ulteriori informazioni sui voli Emirates e sui servizi attuali su: www.emirates.com/wherewefly.

Emirates ha implementato una serie completa di misure in ogni fase del percorso per garantire la sicurezza dei suoi clienti e dipendenti sia a terra che in volo, compresa la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviettine per le mani disinfettanti e antibatteriche per tutti i clienti. Per ulteriori informazioni su queste misure e sui servizi disponibili su ciascun volo, visitare: www.emirates.com/yoursafety.

Si ricorda ai clienti che restano in vigore restrizioni di viaggio e che i viaggiatori saranno accettati sui voli solo se rispettano i requisiti di ammissibilità e i criteri di ingresso dei rispettivi paesi di destinazione.

I visitatori che si recano a Dubai sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa sanitaria internazionale per il Covid-19 per la durata del loro soggiorno.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)