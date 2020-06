Un nuovo elicottero Airbus H125 nella flotta dell’operatore italiano Elikos per missioni di trasporto passeggeri

Airbus Helicopters ha consegnato un nuovo elicottero monomotore H125 che entrerà nella flotta dell’operatore italiano Elikos. L’H125, dotato di avionica Garmin G500 TXI di ultima generazione, sarà destinato a missioni di trasporto passeggeri, in particolare per voli turistici sulle Dolomiti, e sarà il terzo elicottero Airbus operato da Elikos.

Nel 2020 Airbus Helicopters ha consegnato tre H125 agli operatori italiani, a conferma di quanto questo elicottero, che prevede bassi costi operativi e manutenzione semplificata, soddisfi le esigenze dei clienti per varie tipologie di missioni quali lavoro aereo, antincendio, missioni delle forze dell’ordine, EMS e trasporto passeggeri.

“Siamo molto soddisfatti dell’Airbus H125, le sue peculiarità lo rendono l’elicottero ideale per trasportare passeggeri sulle nostre splendide montagne”. hanno dichiarato Marco e Gabriel Kostner di Elikos. “Inoltre la sua ampia versatilità e l’incremento della capacita di carico fino a +190 kg ci consentirà di operare al meglio l’elicottero in tutte le occasioni. Conosciamo bene i punti di forza di questo modello ed è per questo che aggiungiamo questo terzo H125 alla nostra flotta”.

Elikos è stata costituita dai fratelli Marco e Gabriel Kostner per soddisfare le diverse esigenze della clientela dei comprensori dolomitici per il trasporto di persone e di materiale di ogni genere. Con un eliporto situato a Pontives, all’ingresso della Val Gardena (Dolomiti, Alto Adige, Italia), i piloti vantano una notevole esperienza di volo in montagna accumulata altresì nel corso di innumerevoli interventi di trasporto materiale e di elisoccorso.

“Sono particolarmente lieto che Elikos abbia scelto Airbus Helicopters come partner per supportare la propria crescita nel mercato elicotteristico italiano”, ha dichiarato Alexandre Ceccacci, General Manager di Airbus Helicopters in Italia. “Siamo sempre più attivi sul mercato italiano e sono certo che continueremo il nostro trend di crescita, infatti quello di oggi è il sesto elicottero consegnato al mercato italiano nel 2020”.

L’H125 può accogliere fino a sei passeggeri e si caratterizza per un’ampia e spaziosa cabina climatizzata, per i bassi livelli di vibrazione che assicurano il massimo comfort a bordo, per l’elevata velocità di crociera e per la sua lunga autonomia di volo. L’elicottero ha inoltre un facile accesso alla cabina attraverso due ampie porte scorrevoli, vede i sedili rivolti in avanti ed è dotato di tre vani bagagli. Queste caratteristiche rendono l’H125, modello di riferimento per gli operatori del lavoro aereo del Paese, anche adatto alle missioni di trasporto passeggeri.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)