Ryanair riprende i collegamenti per l’aeroporto di Perugia

Ryanair ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Perugia, con il ripristino del volo su Catania, operativo già dal 21 giugno. Dal 1° luglio Ryanair incrementerà ulteriormente il numero di rotte – introducendo Londra-Stansted e Bruxelles-Charleroi (dal 4 luglio) – e la loro frequenza, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

L’operativo da e per l’aeroporto di Perugia include in tutto 3 rotte, di cui 1 nazionale – Catania – e 2 internazionali – Londra-Stansted e Bruxelles-Charleroi.

Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate 3 rotte da e per l’aeroporto di Perugia, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. I voli su Catania sono già stati riattivati, mentre i collegamenti con Londra-Stansted e Bruxelles-Charleroi riprenderanno rispettivamente il 1° e il 4 luglio. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l’estate 2020 e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell’Europa”.

Umberto Solimeno, direttore generale dell’Aeroporto Internazionale Umbria Perugia, ha dichiarato: “Siamo particolarmente felici e fortunati ad aver stretto una importante collaborazione e relazione con Ryanair. Pur non essendo una base della compagnia ripartiamo, tra i primi e subito dopo la riapertura ministeriale ai voli commerciali e di linea, con quasi tutte le destinazioni che avevamo in programma nel 2020, segno di un mercato che trova le sue ragioni nella sua consolidata potenzialità. Siamo sicuri che questo,sarà foriero di altre novità che verranno annunciate ci auguriamo presto”.

(Ufficio Stampa Ryanair)