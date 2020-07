GE Aviation: contratto con il Giappone per C-2 transport aircraft propulsion systems

A GE Aviation Distribution Japan è stato assegnato un contratto del valore di 18,8 miliardi di yen giapponesi ($203 milioni USD) dal Japan Ministry of Defense (JMOD) per CF6-80C2K1F Propulsion Systems che equipaggeranno i Japan Air Self-Defense Force (JASDF) C-2 transport aircraft. Il contratto prevede 12 unità per consegna, a partire dalla fine del 2021.

Il JASDF C-2 è posizionato come un aereo strategico chiave per “mobile/deployment capability”, che fa parte della “Priorities in Strengthening Core Elements of Defense Capability” del Giappone. Nel 2003 il CF6-80C2 è stato selezionato per motorizzare questa importante piattaforma e GE ha collaborato attivamente con JMOD e Kawasaki Heavy Industries, Ltd. per sviluppare un large transporter.

Dopo aver completato con successo il programma di sviluppo nel 2017, GE Aviation ha fornito 26 CF6-80C2K1F propulsion systems che includono nacelle system and thrust reversers per supportare l’aircraft production program.

In linea con l’iniziativa del JMOD per ottimizzare il programma di acquisizione e gli sforzi di riduzione dei costi, GE Aviation ha continuato a collaborare con JMOD per esercitare un approvvigionamento consolidato di CF6 propulsion systems negli ultimi anni.

Di conseguenza, JMOD ha ottenuto con successo il budget per le 12 unità iniziali per il JFY2020 contract. Con questo contratto, JMOD prevede una riduzione dei costi di acquisizione di ben 4,8 miliardi di yen giapponesi ($44,6 milioni di dollari). GE Aviation continuerà a lavorare con JMOD per i rimanenti propulsion system requirement per i prossimi anni.

(Ufficio Stampa GE Aviation)