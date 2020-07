Embraer consegna il 1.600° E-Jet a Helvetic Airways

Embraer ha celebrato oggi la consegna del suo 1.600° E-Jet, un E190-E2, a Helvetic Airways, compagnia aerea Svizzera. Le compagnie aeree e le società di leasing di circa 50 paesi hanno aggiunto gli E-Jets Embraer alle loro flotte da quando i velivoli della prima generazione sono entrati in servizio nel 2004. La nuova famiglia E-Jets di seconda generazione, altamente efficiente dal punto di vista dei consumi, la E2, ha iniziato a volare con le compagnie aeree nel 2018.

“È un onore per il mio nuovo ruolo di Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation consegnare questo aereo di riferimento. È una pietra miliare enorme nel programma E-Jets e nella storia dell’azienda “, ha dichiarato Arjan Meijer. “Nel corso degli anni sono stato personalmente molto vicino a Helvetic e al loro progetto di pianificazione della flotta E-Jets. Tutti in Embraer sono estremamente orgogliosi di vedere una compagnia aerea così rinomata volare con il nostro 1.600° E-Jet di produzione”.

Helvetic Airways sta attualmente passando da una flotta di E-Jets di prima generazione agli E2. Il vettore ha ricevuto il suo primo E190-E2 nell’ottobre 2019 e ne ha aggiunti altri quattro, come parte del suo programma di rinnovo della flotta. Helvetic vola con una configurazione in classe singola da 110 posti su rotte nazionali e internazionali. Il vettore ha ordini fermi per 12 E190-E2 e diritti di acquisto per altri 12 E190-E2, con diritti di conversione per gli E195-E2, portando l’ordine potenziale totale a 24 aeromobili E2.

“Siamo particolarmente orgogliosi di ricevere un aereo E2 in questi tempi difficili per il nostro settore”, aggiunge Tobias Pogorevc, CEO di Helvetic Airways. “E’ un vero privilegio condividere questo momento speciale con Embraer. Abbiamo ricevuto feedback molto positivi sull’E190-E2, dai nostri passeggeri e dai nostri equipaggi, da quando lo abbiamo introdotto nella nostra flotta. Non potremmo essere più felici delle performance del velivolo. Il consumo di carburante è persino inferiore al previsto, il che rende l’aereo ancora più ecologico. E non vediamo l’ora di riprendere presto le operazioni, ora anche con il nostro milestone E190-E2”.

Ad oggi, il programma E-Jets ha registrato oltre 1.900 ordini da oltre 100 clienti. Circa 80 compagnie aeree attualmente volano gli Embraer E-Jets. La flotta globale di E-Jets ha accumulato oltre 30 milioni di ore di volo, con un average mission completion rate del 99,9%. I versatili aerei volano con low-cost, regional and mainline carriers.

L’E190-E2 è uno dei tre aeromobili della famiglia E-Jets di seconda generazione. Rispetto all’E190 di prima generazione, l’E190-E2 consuma il 17,3% in meno di carburante.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)