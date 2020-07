IATA accoglie con favore la decisione del Council ICAO su CORSIA

L’International Air Transport Association (IATA) accoglie con favore la decisione del Council ICAO di utilizzare il 2019 come base per il sistema CORSIA (leggi anche qui). Nel 2022, l’Assemblea dell’ICAO valuterà se sono necessarie ulteriori modifiche per affrontare gli impatti di COVID-19 per garantire la corretta attuazione del sistema.

Le compagnie aeree si impegnano a ridurre le emissioni nette alla metà dei livelli del 2005 entro il 2050. Questo impegno è invariato. CORSIA è un passo fondamentale in tale direzione, che consente una crescita carbon neutral che stabilizzerà le emissioni nette del trasporto aereo internazionale ai livelli del 2019 (580 milioni di tonnellate di carbonio).

La decisione odierna è importante perché, in un momento di estrema volatilità, fornisce un’immediata certezza e una chiara strada da seguire per la corretta attuazione di CORSIA.

“Le compagnie aeree sono impegnate nella crescita a emissioni zero attraverso CORSIA. La decisione odierna di rimuovere il 2020 dal calcolo di base segna una via pragmatica in avanti che mantiene l’intento, lo spirito e l’impatto dell’accordo CORSIA”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO. “Le compagnie aeree sanno che la sostenibilità è la loro licenza per crescere. Supportano pienamente CORSIA come unico meccanismo globale per compensare le emissioni internazionali dell’aviazione. Anche con le difficoltà finanziarie che il settore deve affrontare a causa del COVID-19, le compagnie aeree del mondo non hanno perso di vista i loro obiettivi di riduzione delle emissioni”.

(Ufficio Stampa IATA)