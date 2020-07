Ryanair riprende i collegamenti da e per Trieste

Ryanair ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Trieste, con il ripristino dei voli su Catania (operativi già dal 23 giugno con due frequenze a settimana) e l’inaugurazione della nuova rotta su Cagliari, attiva da oggi con due frequenze settimanali.

L’operativo per l’estate 2020 include anche Londra-Stansted (disponibile da oggi con due frequenze a settimana, aumentate a 3 in agosto). Domani verranno ripristinati i voli su Valencia, con 1 frequenza a settimana in luglio e 2 ad agosto, infine il collegamento con Bari verrà riattivato a partire dal 1 agosto con due voli a settimana.

L’operativo da e per l’aeroporto di Trieste include in tutto 5 rotte, di cui 3 nazionali – Catania, Bari e Cagliari – e 2 internazionali – Londra Stansted e Valencia.

Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate 5 rotte da e per l’aeroporto di Trieste, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. Il collegamento con Catania è già operativo e altri tre, tra cui la nuova rotta su Cagliari, lo saranno a breve. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l’estate 2020 e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell’Europa”.

“Siamo particolarmente lieti di poter introdurre, in questa fase di ripartenza del traffico aereo passeggeri, la nuova destinazione Cagliari, che proseguirà anche durante la stagione invernale: crediamo che il lancio di questa rotta, oltre ai flussi estivi verso la Sardegna, possa stimolare anche arrivi e presenze turistiche nel Friuli Venezia Giulia. Ryanair ha ripristinato tra luglio e agosto la quasi totalità dei collegamenti del Network da/per Trieste Airport, dando un importante contributo alla ripartenza del traffico aereo e fornendo pronta risposta alla voglia di viaggiare dei nostri passeggeri”, afferma Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste Airport.

Tutte le rotte indicate potrebbero essere soggette a modifiche in base alle restrizioni di viaggio imposte dai Governi europei.

(Ufficio Stampa Ryanair)