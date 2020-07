Lufthansa riorganizza le responsabilità nell’Executive Board

L’Executive Committee of the Supervisory Board di Deutsche Lufthansa AG ha approvato oggi una nuova ripartizione delle responsabilità per l’Executive Board. L’ex “Finance & IT” department non verrà rimpiazzato dopo la partenza di Thorsten Dirks. Le responsabilità saranno assegnate ad altri management departments dell’Executive Board.

Carsten Spohr assumerà ulteriori responsabilità per le finance functions nel CEO’s department, fino a nuovo avviso. A seguito della partenza dell’ex CFO Ulrik Svensson ad aprile, la posizione di CFO verrà nuovamente assunta nei prossimi mesi. In futuro, le funzioni finanziarie saranno raggruppate in un dipartimento separato.

Christina Foerster assumerà la responsabilità delle aree “IT and Digitization” e del Lufthansa Innovation Hub, oltre alle sue attuali mansioni. Entrambe le aree erano state precedentemente assegnate alla divisione “Finance & IT”. Ciò significa che “IT and Digitization”, “Innovation” e “Product Development” saranno in futuro nelle stesse mani, con una responsabilità onnicomprensiva per il cliente. Il dipartimento di Christina Foerster sarà ribattezzato “Customer, IT & Corporate Responsibility”.

Lo “Human Resources Development”, precedentemente sotto la responsabilità di Christina Foerster, tornerà all'”Human Resources and Legal” department, sotto la guida di Michael Niggemann.

La gestione centrale del restructuring and transformation program sarà affidata a Detlef Kayser, che continuerà a dirigere l'”Airline Resources & Operations Standards” department.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG)