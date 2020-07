FAA: completati i certification flight test per il 737 MAX

FAA e Boeing hanno completato ieri i certification flight test sul Boeing 737 MAX. Durante tre giorni di test questa settimana, i piloti e gli ingegneri della FAA hanno valutato le modifiche proposte da Boeing in relazione all’automated flight control system sull’aeromobile. Sebbene il completamento dei voli sia una pietra miliare importante, rimangono alcune attività chiave, compresa la valutazione dei dati raccolti durante questi voli. L’agenzia sta seguendo un processo deliberato e prenderà il tempo necessario per rivedere a fondo il lavoro di Boeing. Solleverà l’ordine di messa a terra solo dopo che gli esperti della FAA avranno verificato che l’aeromobile è conforme agli standard di certificazione.

Le attività rimanenti includono:

JOEB Validation & FSB Review – Il FAA’s Flight Standardization Board (FSB) e il Joint Operations Evaluation Board (JOEB), che comprende partner internazionali provenienti da Canada, Europa e Brasile, valuteranno i minimum pilot training requirements. L’FSB pubblicherà un draft report for public comment che affronterà i risultati di FSB e JOEB.

Final FSB Report – La FAA pubblicherà un Final FSB Report dopo aver esaminato e indirizzato i commenti pubblici.

Final Design Documentation and TAB Report – FAA esaminerà la Boeing’s final design documentation al fine di valutare la conformità a tutte le normative FAA. Il multi-agency Technical Advisory Board (TAB) esaminerà anche la final Boeing submission ed emetterà un final report prima di una determinazione finale di conformità da parte della FAA.

CANIC e AD – La FAA emetterà una Continued Airworthiness Notification to the International Community (CANIC) che informa in merito a importanti azioni di sicurezza in sospeso e pubblicherà una Airworthiness Directive (AD) che affronta i problemi noti per il grounding. L’AD informerà gli operatori delle necessarie azioni correttive prima che gli aeromobili possano rientrare in servizio commerciale.

FAA Rescinds Grounding Order – Contrassegna l’ungrounding ufficiale dell’aeromobile, in attesa del completamento da parte degli operatori del lavoro specificato nell’AD, insieme a qualsiasi training richiesto.

Certificates of Airworthiness – La FAA manterrà la sua autorità di rilasciare airworthiness certificates and export certificates per tutti i nuovi velivoli 737 MAX fabbricati dalla messa a terra. La FAA eseguirà revisioni individuali di questi aeromobili.

Operator Training Programs – La FAA esaminerà e approverà i training program per tutti i part 121 operators.

L’aereo è partito dal Boeing Field di Seattle alle 9:55 Pacific Time per il primo run di prove il 29 giugno. I voli di certificazione sono durati circa tre giorni e hanno incluso una vasta gamma di flight maneuvers and emergency procedures, per valutare se le modifiche soddisfano gli standard di certificazione FAA. I test sono stati condotti da test pilots and engineers di FAA e Boeing.

(Ufficio Stampa FAA – Photo Credits: Boeing)