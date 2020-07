Qatar Airways migliora ulteriormente le misure di sicurezza a bordo per i passeggeri e l’equipaggio

Qatar Airways ha aumentato le sue misure di sicurezza e di salute a bordo introducendo nuovi dispositivi di protezione individuale (DPI) per i clienti e l’equipaggio di cabina. Le robuste misure aggiuntive della compagnia aerea includono l’offerta di face shields and protective kits a tutti i passeggeri, oltre a un nuovo abito protettivo per l’equipaggio di cabina.

Lo schermo facciale usa e getta sarà disponibile in due dimensioni standard: una per gli adulti e l’altra per i bambini. Gli schermi facciali dei bambini presentano le mascotte Oryx Kids Club della compagnia aerea come parte del loro design. I passeggeri che viaggiano dall’Hamad International Airport (HIA) riceveranno i loro scudi facciali ai banchi del check-in, mentre in altre destinazioni gli scudi facciali saranno distribuiti ai gates di imbarco.

A bordo, a tutti i passeggeri di Qatar Airways verrà fornito un kit protettivo gratuito. All’interno di una tasca con chiusura a zip troveranno una maschera chirurgica monouso, guanti monouso senza polvere e un gel disinfettante per le mani a base alcolica. Ai clienti della Business Class verrà inoltre offerto un ulteriore tubo di gel disinfettante da 75 ml.

Qatar Airways ha anche introdotto nuovi abiti protettivi usa e getta per l’equipaggio di cabina che indossa le uniformi, oltre a occhiali di sicurezza, guanti e maschera. I nuovi abiti sono personalizzati con il logo di Qatar Airways impresso nell’angolo in alto a sinistra.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Durante tutta la crisi COVID-19, la sicurezza dei nostri passeggeri è stata la nostra massima priorità. Introducendo queste ulteriori misure di sicurezza e igiene a bordo, i nostri clienti possono fare affidamento su di noi e sulla nostra ineguagliabile esperienza per portarli in sicurezza a destinazione. Come la più grande compagnia aerea internazionale che vola costantemente durante la pandemia, siamo diventati uno dei più esperti in sicurezza e igiene. Continueremo a guidare il settore in termini di servizi offerti ai nostri passeggeri, in modo che possano viaggiare con fiducia”.

Per garantire i massimi livelli di igiene a bordo, i passeggeri in classe Economy devono indossare i face shield visor oltre alla maschera durante il volo, tranne quando vengono serviti i pasti o le bevande. Ai clienti di Business Class viene richiesto di indossare face shield e maschera a bordo a propria discrezione, poiché godono di maggiore spazio e privacy. Inoltre, per gli aeromobili equipaggiati con Qsuite, ai clienti Business Class viene offerta una privacy ancora maggiore con pareti divisorie scorrevoli e porte completamente chiuse.

I genitori che volano con i bambini dovrebbero consigliare loro di continuare a indossare i DPI durante tutto il viaggio, anche se i bambini di età inferiore ai due anni non sono invitati a indossare protezioni per il viso. Durante l’imbarco e lo sbarco, tutti i passeggeri dovranno indossare la maschera nonché lo schermo facciale.

Dall’inizio della crisi COVID-19, la compagnia aerea ha inoltre applicato altre misure di sicurezza e di salute a bordo dei suoi voli. I pasti in Business Class vengono serviti coperti su un vassoio anziché su un tavolo allestito e viene offerto ai passeggeri un involucro con le posate come alternativa al servizio di posate individuale, nel tentativo di ridurre al minimo il contatto tra l’equipaggio e i passeggeri. Qatar Airways ha inoltre introdotto carte menu monouso e salviette rinfrescanti sigillate. I pasti e le posate in Economy Class vengono serviti sigillati come al solito e le carte dei menu sono state temporaneamente sospese. Tutte le aree sociali a bordo dell’aeromobile sono state chiuse aderendo alle misure di allontanamento sociale.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)