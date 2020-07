Il Boeing Dreamlifter trasporta 500.000 Protective Face Masks

Boeing ha completato oggi la sua dodicesima missione di trasporto COVID-19, utilizzando un Boeing Dreamlifter per portare personal protective equipment (PPE) negli Stati Uniti. In collaborazione con lo stato dello Utah, Atlas Air Worldwide, H.M. Cole, Cotopaxi, Flexport e UPS, la compagnia ha trasportato 500.000 maschere protettive destinate a studenti e insegnanti nello Utah, che ritorneranno in classe in autunno. Lo stato dello Utah distribuirà gratuitamente le maschere facciali ai distretti scolastici in tutto lo stato.

Boeing ha donato il costo della missione di trasporto nello Utah, con Atlas Air che ha operato il volo per conto di Boeing. Flexport e UPS hanno contribuito a coordinare l’assistenza doganale per la spedizione di PPE

Similmente alle precedenti missioni di trasporto aereo effettuate, il Dreamlifter – un converted Boeing 747-400 Large Cargo Freighter – ha volato con le maschere immagazzinate nel lower lobe dell’aereo. Dopo la consegna a Salt Lake City, il Dreamlifter tornerà alla sua base di origine a North Charleston, Carolina del Sud, per una 787 components delivery a supporto della global aerospace supply chain.

“Boeing è orgogliosa di continuare a utilizzare le sue risorse per contribuire a fermare la diffusione di COVID-19”, ha affermato David Calhoun, Presidente e CEO di Boeing. “La consegna di oggi, la nostra dodicesima missione di trasporto aereo in risposta a COVID-19, espande il nostro supporto includendo insegnanti e studenti in tutto lo stato dello Utah, in modo che abbiano gli strumenti di protezione di cui hanno bisogno per tornare in classe in modo sicuro”.

Fino ad oggi Boeing ha aiutato a trasportare oltre quattro milioni di unità PPE, compresa la produzione interna di oltre 39.000 3D-printed face shields, per operatori sanitari e comunità bisognose.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)