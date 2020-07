Wizz Air inaugura la sua base e le nuove rotte a Milano Malpensa

Oggi Wizz Air ha inaugurato a Milano Malpensa le sue nuove rotte e la sua nuova base nell’aeroporto, che aveva presentato in una conferenza stampa il 28 maggio (leggi anche qui). L’evento di oggi a Milano Malpensa, con la presenza di Alessandro Fidato, Chief Operating Officer SEA, di Joseph Varadi, CEO Wizz Air, del Console Generale d’Ungheria a Milano e di vari rappresentanti di stampa e media, vuole formalmente inaugurare le 20 nuove rotte.

Alessandro Fidato, Chief Operating Officer SEA, ha dichiarato durante l’evento: “Siamo più ottimisti verso la ripresa che attendevamo: sarà una ripresa graduale, però ci sono dei segnali positivi di ripartenza e ieri abbiamo superato quota 20.000 passeggeri tra arrivi e partenze, con 270 movimenti. Molto meno rispetto ad un anno fa, ma il segnale di una ripresa c’è. Voglio ringraziare Wizz Air per aver creduto nell’aeroporto di Malpensa e per aver avuto il coraggio di investire in questo momento così difficile per il trasporto aereo e per l’aviazione civile nel mondo. Ancora una volta questo territorio ha dimostrato la sua attrattività e la sua capacità di attirare gli investimenti importanti. Oggi è un giorno importante anche perché segna ulteriori passi verso la strategia di sostenibilità in cui SEA è impegnata da tempo. E’ indubbio che la capacità di crescita del traffico aereo dipenderà dalla capacità che avremo di farlo crescere contenendo in maniera significativa l’impatto ambientale. Wizz Air ha una flotta molto giovane, a ridotto impatto ambientale, opera con moderni Airbus A320 / A321, ha in programma a breve termine un importante piano di investimenti sul ricambio della flotta, inserendo nei prossimi 5 anni 100 A320neo, che riducono del 50% l’impatto acustico e le emissioni. Queste sono per noi condizioni essenziali per garantire una convivenza dell’operatività dell’aeroporto con il territorio e quindi garantire una sostenibilità a lungo termine dello scalo”.

Joseph Varadi, CEO di Wizz Air, ha affermato: “E’ un vero piacere poter essere presenti all’aeroporto di Milano Malpensa in questo periodo, dopo aver presentato la nostra nuova base qualche settimana fa. Non molte compagnie aeree hanno fatto scelte come questa, a causa di questo periodo particolare che stiamo attraversando. Questa è un’importante pietra miliare per noi e per Milano Malpensa. Siamo fieri di aver scelto Milano come nostra base, con 5 aerei basati qui a Malpensa che, entro la fine di luglio, saranno tutti operativi verso nuove rotte. Questo è un significativo risultato ed un investimento per il futuro nel mercato milanese e lombardo, in cui riponiamo molte aspettative. Auspichiamo che sia una spinta positiva anche per i consumatori, perché tornino presto a volare. Dal 1° luglio è stato riaperto il mercato europeo, anche se con una capacità molto ridotta a causa dell’attuale situazione post Covid-19. Ora sta cambiando tutto e vogliamo vedere con positività e fiducia al futuro: infatti avremo in consegna nuovi aerei nei prossimi anni, sempre in ottica di sostenibilità e di riduzione dei costi”.

A seguire è stato effettuato un simbolico taglio del nastro ed un brindisi inaugurale, prima della possibilità di alcuni scatti sottobordo all’Airbus A320 di Wizz Air.

A questo link l’Album fotografico completo sulla nostra pagina Facebook ufficiale.

Ecco le nuove rotte da Milano Malpensa (alcune stagionali):

Eindhoven – Giornaliero – dal 3 luglio 2020;

Reykjavík – Lunedì, Mercoledì, Venerdì – dal 3 luglio 2020;

London Luton – Giornaliero – dal 3 luglio 2020;

Mahon – Giornaliero – dal 3 luglio 2020;

Lisbona – Giornaliero – dal 3 luglio 2020;

Tenerife – Martedì, Giovedì, Sabato – dal 4 luglio 2020;

Gran Canaria – Mercoledì, Domenica – dal 5 luglio 2020;

Tel Aviv – Giornaliero – dal 17 luglio 2020;

Porto – Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Domenica – dal 17 luglio 2020;

Valencia – Giornaliero – dal 17 luglio 2020;

Zante – Martedì, Giovedì, Sabato – dal 17 luglio 2020;

Tallinn – Martedì, Sabato – dal 18 luglio 2020;

Pristina – Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica – dal 18 luglio 2020;

Santorini – Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica – dal 31 luglio 2020;

Thessaloniki – Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica – dal 31 luglio 2020;

Atene – Giornaliero – dal 31 luglio 2020;

Corfu – Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica – dal 31 luglio 2020;

Fuerteventura – Lunedì, Venerdì – dal 31 luglio 2020;

Marrakesh – Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica – dal 1 agosto 2020;

Rodi – Martedì, Giovedì, Sabato – dal 1 agosto 2020.

(Paolo “JT8D” – Erika Brambilla)