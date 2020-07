Vueling riprende l’operatività da Milano Malpensa

Vueling, la compagnia aerea parte del Gruppo IAG, lo scorso 22 giugno ha ripreso l’operatività dei voli da Milano verso Barcellona e da oggi per tutto luglio si aggiungono 2 ulteriori rotte, che collegheranno l’aeroporto lombardo anche con Parigi Orly e Ibiza, mettendo a disposizione dei passeggeri rotte dirette verso alcune delle principali destinazioni europee per l’estate 2020.

“Siamo davvero felici di poter incrementare l’operatività dallo scalo di Malpensa e offrire ai nostri clienti la possibilità di riprendere a viaggiare verso l’Europa. Durante l’attesa ci siamo preparati al meglio: abbiamo adottato severe misure per la sicurezza e l’igiene sia a bordo dei nostri aerei sia durante le operazioni a terra, a partire dalla coda per il check-in, per garantire ai nostri passeggeri voli sicuri”, ha commentato Charlotte Dumesnil, Director of international Market Development.

Per tutta la stagione estiva, infatti, la compagnia opererà dall’aeroporto di Milano Malpensa 3 rotte con destinazioni internazionali: 2 collegamenti al giorno per Barcellona, 1 connessione giornaliera per Parigi-Orly e 3 collegamenti settimanali con Ibiza, permettendo così di raggiungere anche una delle località balneari più ambite per l’estate.

“Vueling ha contribuito notevolmente alla crescita di Milano Malpensa negli ultimi anni. Siamo ora lieti di assistere al piano di rilancio della rete di destinazioni di Vueling presso il nostro aeroporto con il ritorno sulla nostra mappa di tre importanti destinazioni. L’ampliamento dell’offerta di voli da Malpensa segna un altro passo verso la fine della crisi che ha gravemente colpito le compagnie aeree, gli aeroporti e l’intero settore dei viaggi”, ha dichiarato Andrea Tucci, VP Aviation Business Development di SEA.

Inoltre, i passeggeri italiani infatti avranno l’opportunità di avere una connessione – via Barcellona – con molte delle 72 rotte dirette che la compagnia offrirà nei prossimi mesi. Da Barcellona, Vueling riprende i collegamenti con l’Italia – dove ha reso nuovamente operative 31 rotte dirette da 12 aeroporti italiani – il Regno Unito, il Portogallo, la Germania, i Paesi Bassi,il Belgio, la Svizzera e i paesi nordici. In Spagna, la Compagnia riprende le operazioni anche ad Alicante, Bilbao, Siviglia, Maiorca, Ibiza, Tenerife, Gran Canaria, Santiago de Compostela, La Coruña, Vigo, Asturie, San Sebastián, Madrid, Saragozza, Valladolid, Minorca, Valencia, Granada, Almería, Jerez, Fuerteventura, Lanzarote e La Palma.

(Ufficio Stampa Vueling – SEA – Photo Credits: Vueling)