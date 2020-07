Lufthansa lancia il secondo set di misure del suo programma di ristrutturazione

L’Executive Board di Deutsche Lufthansa AG ha approvato una seconda serie di misure nell’ambito del suo programma di ristrutturazione globale, sulla scia della crisi Coronavirus. Con la prima serie di misure varata all’inizio di aprile, era stato deciso, tra l’altro, di ridurre la flotta di 100 aeromobili e di non riprendere le operazioni di volo di Germanwings.

A seguito dell’approvazione da parte degli azionisti di Lufthansa delle misure di stabilizzazione del governo federale tedesco e degli impegni assunti dai governi di Austria e Svizzera, il finanziamento del Gruppo è attualmente sicuro.

Tuttavia, il rimborso completo di prestiti e investimenti pubblici, compresi i pagamenti di interessi, comporterà un ulteriore onere per la compagnia nei prossimi anni, rendendo inevitabili riduzioni dei costi sostenibili anche per questo motivo.

Il programma di ristrutturazione globale, intitolato “ReNew”, è programmato per essere eseguito fino al dicembre 2023 ed è diretto da Detlef Kayser, Member of the Lufthansa Group Executive Board and responsible for Airline Resources & Operations Standard. Comprende anche programmi di ristrutturazione che sono già in corso presso le compagnie aeree e le società di servizi del Gruppo. Questi proseguiranno invariati.

Nel dettaglio, le seguenti risoluzioni sono state adottate dal Group Executive Board e comunicate internamente:

– A seguito del ridimensionamento dell’Executive Board di Deutsche Lufthansa AG, l’Executive Board e gli organi di management delle sussidiarie saranno ridotti rispetto al 2019. In una prima fase, il numero dei board members è stato ridotto di una posizione ciascuno presso Lufthansa Cargo AG, LSG Group e Lufthansa Aviation Training.

– I prestiti pubblici e le partecipazioni devono essere ridotti il più rapidamente possibile per evitare un ulteriore aumento degli oneri finanziari (elemento del programma di ristrutturazione “RePay”).

– Il numero di posizioni di leadership in tutto il Gruppo sarà ridotto del 20%.

– L’amministrazione di Deutsche Lufthansa AG sarà ridotta di 1.000 posizioni.

– Il processo di trasformazione di Lufthansa Airline in una corporate entity separata è in fase di accelerazione.

– Verrà implementata la riduzione già pianificata delle sub-fleets e il raggruppamento delle flight operations. Questa misura comprende i long- and short-haul leisure business nei Frankfurt and Munich hubs. Nella sola Lufthansa, 22 aerei sono già stati gradualmente eliminati prima del previsto, tra cui sei Airbus A380, undici Airbus A320 e cinque Boeing 747-400.

– La pianificazione finanziaria fino al 2023 prevede l’accettazione di un massimo di 80 nuovi aeromobili nelle flotte dei vettori di Lufthansa Group. Ciò ridurrà della metà il volume degli investimenti per i nuovi aeromobili.

A causa degli effetti a lungo termine della pandemia, che sono particolarmente gravi per i viaggi aerei, vi è un surplus di personale calcolato di almeno 22.000 posizioni a tempo pieno nelle compagnie di Lufthansa Group anche nel periodo successivo alla crisi. Quasi tutte le compagnie aeree in tutto il mondo sono attualmente interessate da surplus di personale.

“Contrariamente a molti dei suoi concorrenti, Lufthansa continuerà ad evitare licenziamenti laddove possibile. Ciò richiede accordi su misure relative alla crisi con i sindacati e le parti sociali che rappresentano i dipendenti Lufthansa. Finora, i negoziati hanno avuto successo solo con l’UFO cabin union”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG)