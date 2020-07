Emirates SkyCargo amplia la propria rete, tornando operativa anche a Roma. Diventano 100 le destinazioni servite

Emirates SkyCargo opererà, durante il mese di luglio, voli di linea verso 100 destinazioni in 6 diversi continenti. Tra le mete aggiunte al network di SkyCargo troviamo Roma, dove il servizio cargo riprenderà insieme ai voli passeggeri il 15 luglio, Accra, Algeri, Atene, Fort Lauderdale, Glasgow, Larnaca, Los Angeles, Male, Mosca (SVO), Phnom Penh, Santiago, Sialkot e Tunisi.

Emirates SkyCargo sta espandendo la propria rete per far fronte alla crescente domanda globale di trasporto aereo di merci e alla graduale ripresa delle attività economiche. Incrementando la frequenza di voli cargo – giornalieri o settimanali – nei principali mercati di produzione e di consumo, la Compagnia sta dando il proprio contributo per facilitare la fornitura di beni utili per combattere l’epidemia di Covid-19, nonché di macchinari o altre attrezzature necessarie in numerosi settori economici chiave.

Oltre ai voli di linea, Emirates SkyCargo offre anche voli charter settimanali, utili per il trasporto di una vasta gamma di prodotti, dai dispositivi di protezione individuale (DPI), passando per i prodotti farmaceutici, fino ai macchinari, prodotti alimentari o altri beni di grandi dimensioni.

La divisione merci di Emirates mette a disposizione di aziende ed esportatori flessibilità ed una gamma innovativa di opzioni per il carico, grazie alla flotta moderna, in grado di trasportare beni di grandi dimensioni. Oltre alla possibilità di carico nella stiva dell’aereo, Emirates SkyCargo ha introdotto la possibilità di caricare sul Boeing 777-300ER determinati tipi di merci anche sui sedili passeggeri, nonché nelle cappelliere, normalmente utilizzate per riporre il bagaglio a mano. Recentemente il vettore ha anche modificato 10 aeromobili Boeing 777-300ER rimuovendo i sedili della Economy Class al fine di aumentare la capacità di carico (leggi anche qui). Sono parte della flotta SkyCargo anche 11 aerei cargo Boeing 777F, che attualmente operano su oltre 30 rotte settimanali.

Per Emirates SkyCargo la sicurezza è fondamentale. In collaborazione con i propri partner, inclusi quelli che operano a terra, il vettore ha introdotto rigide linee guida che regolano il carico di merci all’interno della cabina. Queste prevedono, tra le altre cose, il tipo di merci che è consentito caricare, il tipo di imballaggio richiesto, istruzioni su come movimentare il carico, nel rispetto di quanto indicato dalla IATA.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)