Qatar Airways lancia la campagna “Incontriamoci di nuovo”

E’ di nuovo il momento di volare insieme, che si tratti di trovare nuova ispirazione per le prossime avventure o di incontrarsi con i propri cari rimasti lontani. La promozione “Incontriamoci di nuovo” di Qatar Airways, disponibile su numerose tariffe in Economy Class e Business Class per viaggi fino al 15 dicembre 2020, garantirà la possibilità di scegliere tra un ampio spettro di opzioni di viaggio e di beneficiare di una maggiore flessibilità durante la fase di prenotazione.

Valida da oggi e fino al 14 luglio, “Incontriamoci di nuovo” propone voli in offerta tutto incluso da Milano, Venezia e Roma e tariffe vantaggiose per raggiungere una delle destinazioni del network della compagnia incluse nella promozione entro il 15 dicembre 2020.

Per i clienti Qatar Airways è l’occasione per prenotare il prossimo viaggio a prezzi convenienti in Economy Class e in Business Class, verso destinazioni come Mombasa (a partire da 429 euro in Economy class e 1.599 in Business Class), Bangkok (a partire da 449 euro in Economy Class e 1.799 in Business Class), Denpasar (da 469 euro in Economy Class e 2.099 in Business Class), Zanzibar (da 469 euro e 1.799 in Business Class) da Milano Malpensa. Si parte da Roma verso Phuket (da 479 e 1.969 in Business Class) e per Malè da Venezia (da 529 euro in Economy Class e 1.799 in Business Class).

Durante il proprio viaggio i passeggeri troveranno i più alti standard igienici e le ultime misure di sicurezza a bordo della più grande compagnia aerea globale che ha sempre continuato a volare.

Qatar Airways ha ulteriormente migliorato le misure di sicurezza a bordo per i passeggeri e il personale di bordo, tra cui l’introduzione di tute di protezione individuale (DPI) per l’equipaggio di cabina, guanti, maschere facciali, occhiali di sicurezza e un nuovo camice protettivo che viene applicato sopra le uniformi, oltre a un servizio modificato per ridurre le interazioni tra i passeggeri e l’equipaggio.

A bordo, tutti i passeggeri di Qatar Airways sono ora dotati di un kit di protezione gratuito. All’interno di un sacchetto con chiusura a cerniera troveranno una maschera chirurgica monouso per il viso, grandi guanti monouso e un gel igienizzante per le mani a base di alcol. La compagnia aerea ha inoltre introdotto delle visiere monouso per adulti e bambini. I passeggeri che viaggiano dall’Hamad International Airport (HIA) riceveranno le loro visiere ai banchi del check-in, mentre nelle altre destinazioni le visiere saranno distribuite ai gate d’imbarco. Per i dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo e in HIA, si prega di visitare il sito qatarairways.com/safety.

Promozione disponibile su: https://www.qatarairways.com/it-it/offers/lets-meet-again.html.

Su Venezia, 3 voli settimanali a partire dal 15 luglio 2020.

Si applicano ulteriori termini e condizioni, si prega di prenderne visione al momento della prenotazione. I posti sono limitati e soggetti a disponibilità.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)