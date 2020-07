News Brevi – 08.07.2020

IBERIA QUADRUPLICA I PUNTI ELITE PER I VOLI A LUGLIO E AGOSTO – Iberia si è mossa per stimolare la domanda e premiare i suoi migliori clienti con una campagna promozionale senza precedenti. I membri del programma fedeltà Iberia Plus riceveranno quattro volte il numero normale di punti Elite per voli fino a 3.000 miglia (Spagna, Europa, Nord Africa, Medio Oriente) con Iberia, Iberia Express o Iberia Regional / Air Nostrum. Sui voli più lunghi i membri riceveranno doppi punti Elite. La promozione è valida per prenotazioni effettuate entro il 15 luglio, per voli che si svolgono fino al 30 agosto. I membri di Iberia Plus possono scegliere tra 40 destinazioni a luglio e più di 50 ad agosto per ottenere quattro volte il numero normale di punti Elite. Queste includono città della Spagna continentale e delle Isole Canarie e Baleari e circa 30 città in altre parti d’Europa (leggi anche qui). Inoltre, i clienti che prenotano prima dell’8 luglio possono cambiare i loro voli senza penalità, pagando solo l’eventuale differenza tariffaria. Questa promozione ha lo scopo di aiutare i membri di Iberia Plus a recuperare i punti Elite che potrebbero aver perso non volando durante i mesi peggiori della pandemia. Lo scorso marzo, il programma di fidelizzazione Iberia Plus ha allentato le sue condizioni con lo stesso obiettivo. Ciò ha permesso al 60% dei membri di mantenere o addirittura aumentare i propri livelli nel programma.

LA FRANCIA SI AFFIDA ANCORA UNA VOLTA AD AIRBUS PER IL MANTENIMENTO DEL SUO COASTAL SURVEILLANCE SYSTEM – Le autorità francesi hanno rinnovato il maintenance contract del French Coastal Surveillance System, SPATIONAV, basandosi su una collaborazione di successo di oltre 20 anni tra la French Navy e Airbus per oceani più sicuri. Dal 2002 Airbus sviluppa, implementa e mantiene il sistema SPATIONAV, sotto la supervisione della DGA (French General Armament Directorate) per la direzione del programma e del SSF (Service de Soutien de la Flotte) per il sostegno, per supportare le autorità francesi. Il sistema fornisce loro un quadro tattico della situazione marittima per preparare e condurre le rispettive operazioni relative alla protezione delle frontiere marittime, alle missioni di ricerca e salvataggio, alla sicurezza della navigazione, all’individuazione di attività illecite e alla protezione dell’ambiente. Con oltre 6.000 chilometri di coste monitorati in tempo reale 24/7 da 750 operatori, SPATIONAV è la pietra angolare delle operazioni di sorveglianza marittima della Francia. La Recognized Maritime Picture immagine di SPATIONAV integra oltre 10.000 tracce in tempo reale grazie a una vasta rete di sensori sparsi sulle coste francesi (105 siti, 88 radar, 77 stazioni AIS e 8 equipped Falcon). Inoltre, il sistema integra oltre 50.000 tracce extra europee e internazionali attraverso un gateway cyber sicuro. La consolidated situation awareness è condivisa con l’intera comunità SPATIONAV ottimizzando così le missioni in mare. Evert Dudok, Head of Connected Intelligence di Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “Quando è in gioco la sicurezza, le acque territoriali sono aree critiche a causa del numero di potenziali minacce. In tali circostanze, è necessaria una consapevolezza ben informata del dominio marittimo e un rapido processo decisionale per proteggere con successo le frontiere costiere e questo è esattamente il modo in cui Airbus sostiene le autorità marittime. La nostra azienda aiuta ad anticipare la minaccia, a analizzare e comprendere la situazione, al fine di prendere la decisione giusta e agire al momento giusto”.

SWISS: NUOVA COLLABORAZIONE PER IL TRAINING DEGLI AIRCRAFT ENGINEERS – Trenta giovani donne e uomini inizieranno il loro apprendistato SWISS Technics per diventare aircraft engineers quest’estate. E proprio all’inizio del loro corso, SWISS avvierà una nuova collaborazione con la Berufsschule Bülach (Bülach Vocational School). La collaborazione porterà maggiore efficienza allo SWISS apprentices training, con numerosi moduli di matematica, fisica, ingegneria elettrica ed elettronica ora insegnati nella Bülach school. Le lezioni saranno in tedesco e inglese. “Vedo molti aspetti positivi in questa nuova collaborazione”, afferma Stephan Regli, Head of Maintenance at SWISS. “Integrando alcuni dei nostri SWISS training modules nel Berufsschule curriculum, ora possiamo offrire ai nostri apprendisti più giorni di formazione pratica, che sono di vitale importanza nel processo di acquisizione delle licenze”. A seguito delle tendenze demografiche all’interno della sua forza lavoro, SWISS vedrà un aumento sostanziale delle sue esigenze per aircraft engineers nei prossimi anni. Ciò rende ancora più vitale il forte impegno della compagnia nella formazione degli apprendisti: nessuna opportunità di formazione di questo tipo viene offerta in nessun’altra parte della Svizzera.

BOMBARDIER: NUOVA NOMINA PER IL SERVICE CENTER DI DALLAS – Bombardier Aviation ha annunciato oggi la recente nomina di Marc Rivest come General Manager del suo Service Center in Dallas. Membro del Bombardier Aviation Customer Experience team da oltre due decenni, Marc ha affinato la sua esperienza di leadership ricoprendo diversi ruoli operativi in Canada, negli Stati Uniti e all’estero, rendendolo ideale per guidare il Bombardier Service Center in Dallas. “Sono estremamente lieto di avere Marc alla guida del nostro Dallas Service Center team e di lavorare per migliorare l’efficienza di questa importante customer service facility”, afferma Jean-Christophe Gallagher, Vice President and General Manager, Customer Experience, Bombardier Aviation. “Marc è fortemente concentrato sui suoi obiettivi di ridurre i tempi di consegna degli aeromobili e aumentare la soddisfazione generale dei clienti e so che lavorerà instancabilmente per fornire la migliore service experience ai nostri clienti”. Il Dallas Service Center è tra le nove world-class service facilities nel Bombardier Aviation support network, che ha eseguito manutenzioni e modifiche su oltre 1.700 aerei Learjet, Challenger e Global negli ultimi 10 anni. Nel 2020 la struttura è rimasta operativa durante tutta la pandemia COVID-19, eseguendo cinque major inspections e cinque key modifications, tra cui due ADS-B upgrades e una Challenger 604 Pro Line Fusion installation, tra le altre.

AIRBUS: IMAGING SATELLITARE PER UNA AGRICOLTURA SOSTENIBILE – L’agricoltura può sembrare un mondo lontano dalle tipiche attività commerciali di Airbus, ma le capacità di imaging dell’azienda con i satelliti stanno aiutando gli agricoltori ad aumentare i raccolti e la qualità del loro raccolto, il tutto in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Chiamato Farmstar, questo strumento di supporto decisionale è il risultato di uno sforzo congiunto che unisce l’esperienza di Airbus nel remote sensing imagery da satelliti, con l’esperienza di due agronomic institutes francesi: Arvalis-Institut du Végétal e Terres Inovia. Dalla semina alla raccolta, Farmstar consente ai professionisti dell’agricoltura di comprendere esattamente la quantità di fertilizzante necessaria per le loro colture, fornendo consigli completi su grano, orzo e colza perfettamente sincronizzati con il ciclo colturale. Questa intuizione aiuta anche gli agricoltori a limitare l’uso di fertilizzanti, il che è coerente con la richiesta delle Nazioni Unite di ridurre al minimo le nitrous oxide (N2O) emissions dai fertilizzanti in agricoltura. Utilizzando le immagini di telerilevamento di Airbus, l’Arvalis-Institut du Végétal sviluppa modelli agronomici relativi alle colture di cereali, mentre Terres Inovia è specializzata in modelli agronomici per colza. Questi istituti agricoli elaborano quindi raccomandazioni corrispondenti, che vengono consegnate al cliente per un’immediata attuazione.

ETIHAD AIRWAYS: PARTNERSHIP CON SITATA PER UNA INTERACTIVE MAP COMN COVID-19 INFORMATION – Etihad Airways ha stretto una partnership con Sitata, Canadian travel risk management company, per lanciare una mappa di viaggio interattiva su etihad.com, il sito ufficiale della compagnia aerea. Gli ospiti di Etihad Airways hanno ora un facile accesso a una panoramica completa della situazione relativa a COVID-19 in ogni destinazione del network della compagnia aerea. La mappa di viaggio utilizza algoritmi informatici avanzati per rilevare nuove informazioni di viaggio a livello globale, che vengono rapidamente aggiornate sul suo portale. Il sistema si basa anche su annunci e aggiornamenti pubblicati su siti Web governativi ufficiali e canali mediatici affidabili. Le informazioni vengono verificate dal team di redattori di Sitata e continuamente aggiornate man mano che vengono rese disponibili nuove informazioni. Ciò fornisce agli ospiti di Etihad una fonte di informazioni facilmente accessibili per preparare piani di viaggio più informati. Frank Meyer, Chief Digital Officer, Etihad Aviation Group, ha commentato: “Con le restrizioni sui viaggi che iniziano ad allentarsi in molte destinazioni, desideriamo fornire ai nostri ospiti informazioni aggiornate sulle linee guida relative a COVID-19 dei paesi in cui intendono viaggiare. La situazione attuale è ancora molto volatile e dinamica: con le nuove linee guida implementate su base giornaliera – e talvolta anche più frequentemente – è importante per noi come compagnia aerea supportare i nostri ospiti con quante più informazioni possibili”.