Airbus costituisce il Team Nightjar per offrire capacità all’Australia

Airbus Helicopters ha unito le proprie forze a quelle di oltre 20 partner australiani per formare il Team Nightjar e proporre, come consorzio, una risposta per la Project LAND 2097 Phase 4. Nell’ambito di questo progetto, il Commonwealth of Australia sta cercando una flotta di elicotteri per supportare le Australian Defence Force’s Special Operations.

Il Team Nightjar è formato dalle migliori capacità dell’industria e del mondo accademico dell’Australia ed è composto da: Cablex, Cyborg Dynamics, Deakin University, DEWC, ECLIPS, Ferra Engineering, Helimods, Kinetic Fighting, Kratos Australia, Microflite, PREDICT Australia, QinetiQ Australia, Safran Helicopter Engines Australia, Seeing Machines, Sigma Bravo, Rusada, TAFE NSW, Tagai Management Consultants, Toll Helicopters, University of Technology Sydney, Varley Group e Varley Rafael Australia.

Il Team Nightjar ha risposto alla richiesta di un’offerta del Commonwealth of Australia per un four-tonne class, rapidly deployable, multi-role helicopter per le Forze Speciali Australiane, offrendo una flotta composta dagli Airbus H145M e supporto locale collegato.

“Riconosciamo l’importanza di lavorare con le aziende australiane su questo programma, con ogni partner che offre capacità al Commonwealth. Basandosi sul nostro impegno consolidato per l’industria australiana, il Team Nightjar si concentrerà fortemente sul supporto e sull’innovazione industriale australiana”, ha affermato Andrew Mathewson, Managing Director of Airbus Australia Pacific.

Il consorzio locale fornirà i migliori programmi di formazione a livello mondiale, potenzierà la partecipazione locale e consentirà una rapida progettazione e fornitura di miglioramenti per tutta la durata del programma.

Con un chiaro impegno a investire nell’innovazione australiana, la proposta del team genererà oltre AUD 250 milioni di benefici economici e più di 170 posti di lavoro in Australia.

“Il Commonwealth è alla ricerca di una piattaforma comprovata, matura e altamente affidabile e di solidi sistemi di supporto. L’H145M che stiamo proponendo è l’ultimo membro della famiglia H145, che ha volato oltre 5,9 milioni di ore con oltre 1.400 velivoli in servizio a livello globale attraverso civil, parapublic and military domains. È ben supportato da un mature global network”, ha aggiunto Mathewson.

Il light twin-engine aircraft è un’opzione collaudata dal punto di vista operativo, economica e a basso rischio per l’Australia, che integrerà così l’MRH90 Taipan con un elicottero con una migliore mobilità e situational awareness per le operazioni speciali. Grazie alle sue dimensioni compatte, l’H145M sarà ottimizzato per le operazioni su un terreno urbano denso e sarà rapidamente dispiegabile tramite un C-17A Globemaster.

L’H145M è un elicottero di comprovata esperienza che sta guadagnando popolarità tra le forze armate grazie al suo eccellente price-performance ratio e ai brevi tempi di consegna. Annovera tra i suoi clienti le forze armate di Germania, Ungheria, Lussemburgo, Serbia e Thailandia.

In particolare oggi l’H145M supporta le operazioni speciali delle German Armed Forces (Bundeswehr) con una mission readiness superiore al 99%, fornendo superiori livelli di sicurezza, potenza e payload.

Airbus è presente in Australia da quasi venti anni, supportando la difesa e l’aviazione commerciale del Paese, costruendo ampie capacità industriali locali. Con un forte team locale composto da oltre 1.500 dipendenti che lavorano in 23 siti dedicati a velivoli civili e militari, ad ala fissa e ad ala rotante, l’azienda ha immesso oltre AUD 1,7 miliardi di attività nell’Australian aerospace industry, compresi AUD 100 milioni di investimenti diretti tramite i progetti ARH Tiger e MRH90.

Le caratteristiche del Nightjar, il più piccolo rapace notturno dell’Australia, includono l’agilità e la furtività, dovute alle sue dimensioni compatte, al mimetismo e al volo silenzioso. Con una stretta somiglianza con l’H145M di Airbus, l’Australian nightjar è stato usato come ispirazione per la risposta del team alla Project LAND 2097 Phase 4.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)