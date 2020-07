News Brevi – 11.07.2020

RIATTIVATO IL COLLEGAMENTO “GARGANO EASY TO REACH” CON L’AEROPORTO DI BARI – Aeroporti di Puglia comunica che è stato riattivato il servizio bus “Gargano easy to reach” che collega l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari con i principali centri turistici dello sperone d’Italia. Il servizio “Gargano easy to reach”, che sarà effettuato sino a tutto il 1° novembre p.v., oltre a migliorare sensibilmente il livello dell’offerta turistica regionale, va incontro alle esigenze degli operatori turistici di una delle più importanti destinazioni pugliesi. Il servizio di collegamento autobus, avviato per la prima volta nel 2012, si articola su quattro corse giornaliere e garantisce il miglior coordinamento possibile tra l’operativo dei voli del “Karol Wojtyla” di Bari e le esigenze di mobilità della clientela italiana e estera diretta a Manfredonia, Mattinata, Vieste, Rodi e Peschici che, peraltro, aveva già espresso apprezzamento per un servizio che agevola le connessioni con l’area del Gargano. Le informazioni su percorsi e orari, acquisto dei titoli di viaggio sono disponibili sul sito http://www.aeroportidipuglia.it/.

EMIRATES ANNUNCIA VOLI DI RIMPATRIO CON L’INDIA – Emirates opererà voli speciali di rimpatrio in cinque città indiane tra il 12 e il 26 luglio. I voli saranno operati a Bangalore, Delhi, Kochi, Mumbai e Thiruvananthapuram tra il 12 e il 26 luglio 2020. I voli per Bangalore e Mumbai sono soggetti all’approvazione del governo. I passeggeri devono soddisfare tutti i requisiti di ingresso della destinazione per poter salire a bordo dei voli. Solo i cittadini indiani bloccati negli Emirati Arabi Uniti potranno volare da Dubai verso le cinque destinazioni indiane. Questi voli saranno disponibili per i cittadini e i residenti degli Emirati Arabi Uniti con l’approvazione preliminare di ingresso da parte del General Directorate of Residency and Foreign Affairs (GDFRA) per i residenti a Dubai. Tutti i passeggeri che viaggiano dagli aeroporti dell’India a Dubai devono inoltre essere muniti di un negative Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) certificate rilasciato da un laboratorio autorizzato dal governo indiano per essere accettati sul volo. I certificati devono essere emessi non oltre 96 ore prima della partenza.