Airbus avvia le consegne ad Amburgo con sustainable aviation fuel

Airbus sta espandendo le sue sustainable aviation fuel (SAF) operations, includendo ora le consegne di aeromobili dal suo sito ad Amburgo, in Germania. Air Transat ha preso in consegna due nuovi A321LR in leasing da AerCap. Entrambi hanno usato un sustainable aviation fuel blend al 10% per far volare l’aereo da Amburgo a Montreal, in Canada, senza sosta.

Airbus ha già stabilito con successo voli SAF da Amburgo con i suoi Beluga transport aircraft da dicembre 2019. La consegna commerciale di oggi è un’altra pietra miliare che sottolinea il costante impegno di Airbus a ridurre al minimo l’impatto ambientale del trasporto aereo, diventando il primo produttore che offre ai clienti la possibilità di ricevere nuovi aeromobili con sustainable fuel nei loro serbatoi. Tali voli di consegna sono disponibili dal 2016, a partire dallo stabilimento produttivo di Airbus a Tolosa, Francia, seguito da Mobile, Alabama, USA.

Airbus offre questa opzione come parte della sua strategia per promuovere l’uso più regolare di carburanti sostenibili nel settore dell’aviazione. Il carburante per l’A321LR di Air Transat consegnato da Amburgo è stato fornito da Air bp e prodotto da Neste.

Airbus e Air Transat hanno una lunga storia di cooperazione in materia ambientale. Airbus ha supportato la compagnia aerea per lanciare il suo programma ambientale 13 anni fa ed entrambi hanno collaborato a progetti ambientali riguardo la fuel efficiency. Air Transat opera Airbus single-aisle and widebody aircraft dal 1999.

“La sostenibilità e l’efficienza sono essenziali per i nostri clienti e per Airbus. Lo sviluppo di sustainable aviation fuel svolgerà un ruolo chiave nel ridurre l’impronta ambientale dell’industria aeronautica. Utilizzando carburanti sostenibili sui voli di consegna con partner come AerCap e Air Transat, che hanno volato l’aereo da Amburgo alla loro base canadese ininterrottamente, intraprendiamo azioni concrete per contribuire a un futuro dell’aviazione più sostenibile”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer Airbus.

“Siamo molto lieti di far parte di questo storico traguardo, collaborando con il nostro partner Airbus e il nostro cliente di lunga data Air Transat, per aiutarli a soddisfare le loro ambizioni di crescita sostenibile”, ha affermato Philip Scruggs, President and Chief Commercial Officer, AerCap. “AerCap si impegna a facilitare il passaggio verso viaggi aerei più sostenibili, con l’obiettivo di avere una flotta con circa due terzi di nuovi velivoli tecnologici entro il 2021”.

“È un onore per noi e un segno di fiducia da parte di Airbus essere il suo primo cliente a trarre vantaggio da questa nuova opzione di consegna nel suo stabilimento di Amburgo”, ha dichiarato Jean-François Lemay, President and General Manager, Air Transat. “Questa iniziativa fa parte del nostro impegno a ridurre la nostra carbon footprint, contribuendo nel contempo al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione del settore aereo”.

Sia i voli di consegna di oggi che quelli di domani saranno a emissioni zero perché la parte di combustibile fossile, cherosene, sarà compensata dall’acquisto di carbon credits.

“Siamo orgogliosi di essere i primi vettori canadesi ad operare voli a emissioni zero e continueremo a perseguire il nostro impegno nel fornire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio che tenga conto della nostra impronta ambientale”, ha continuato Lemay.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)