News Brevi – 18.07.2020

EUROWINGS INCREMENTA LA CAPACITA’ NEI SERVICE CENTERS PER VELOCIZZARE I RIMBORSI – Eurowings comunica: “La crisi Coronavirus ha colpito duramente le compagnie aeree. Per mesi abbiamo dovuto cancellare il 90% dei nostri voli a causa della pandemia. Per alcuni dei nostri clienti, il nostro digital flight voucher non era un’alternativa, il che ha portato a un numero notevole di rimborsi di biglietti su vari mezzi di pagamento. A causa dell’elevato volume, non siamo stati in grado di soddisfare queste richieste in modo tempestivo. Eurowings si scusa per questo. Ovviamente tutti i clienti recupereranno i loro soldi, non c’è dubbio. Già a giugno Eurowings ha trasferito molti rimborsi ai propri ospiti. Al fine di continuare a essere in grado di elaborare tutte le richieste il più rapidamente possibile, la compagnia ha aumentato notevolmente le capacità in tutte le aree di servizio pertinenti. Questo è l’unico modo per garantire l’elaborazione di diverse migliaia di domande al giorno. Inoltre, stiamo lavorando a piena velocità su soluzioni digitali in modo da poter offrire alternative al voucher di volo in caso di cancellazione del volo. L’obiettivo è quello di elaborare ampiamente le richieste dei passeggeri che hanno atteso più a lungo un rimborso prima della fine dell’estate. Naturalmente anche le domande di rimborso più recenti verranno elaborate il più rapidamente possibile. Eurowings desidera ringraziare i propri clienti per aver compreso che, a causa di questa situazione eccezionale, il pagamento non può sempre essere effettuato entro i normali termini”.

GULFSTREAM NOMINA IL NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato di aver nominato Josh Thompson di General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (OTS) come Chief Financial Officer (CFO) della società, in vigore dal 3 agosto. Thompson riferirà a Mark Burns, president, Gulfstream, e servirà come membro del Gulfstream leadership team. Succede a Dan Clare, CFO di lunga data di Gulfstream, che andrà in pensione alla fine di settembre. Thompson porta una vasta esperienza nel ruolo, avendo ricoperto varie posizioni presso OTS e il corporate headquarters della parent company General Dynamics. Thompson è stato CFO OTS dal 2018. “Josh è il candidato ideale per il suo acume commerciale, la sua competenza finanziaria e la profonda conoscenza di General Dynamics”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “La sua esperienza sarà preziosa per Gulfstream mentre ci spostiamo nel prossimo decennio”. Clare si ritira dopo oltre due decenni con Gulfstream e General Dynamics. “Dan ha fornito una forte leadership finanziaria durante il periodo cruciale di crescita di Gulfstream”, ha affermato Burns. “Lascerà un segno significativo alla nostra azienda e gli auguriamo tutto il meglio per la sua pensione”.

GULFSTREAM ANNUNCIA NOVITA’ NEL SALES TEAM – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato promozioni all’interno della sua Sales Organization. Wayne Oedewaldt è stato promosso regional senior vice president of international sales for Asia Pacific. Kirsten Krueger è stato promosso regional vice president of sales for California’s central coast, ex territorio di competenza di Oedewaldt. Oedewaldt è membro del team di vendita di Gulfstream dal 2001 e ha trascorso più di 40 anni nella business-aviation industry. Krueger è entrato in Gulfstream nel 2017 come regional sales manager for the northwest and west-central United States. La sua carriera nel settore della business aviation dura da 20 anni. Oltre alle nuove promozioni, Roger Sperry, ex regional senior vice president of international sales for Asia Pacific, è stato nominato regional senior vice president of international sales for Europe, the Middle East, Africa and the Indian subcontinent. Brent Monroe, regional senior vice president for the western U.S, ora guida anche le international sales for Latin America.