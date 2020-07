Crescono le capacità operative dell’elicottero AW139 con importanti aggiornamenti avionici

Leonardo ha annunciato ulteriori miglioramenti per l’AW139, intermediate twin engine market leader, con le certificazioni EASA (European Aviation Safety Agency) recentemente ottenute per l’Honeywell Primus Epic integrated avionics Phase 8 software e l’EGPWS (Enhanced Ground Proximity Warning System) optional kit con offshore modes. La Phase 8 software release segna l’introduzione di un advanced Synthetic Vision System (SVS) appositamente studiato per le applicazioni sugli elicotteri, mappe 2D migliorate e wireless data loading, che offrono all-weather capabilities e efficacia della missione ancora maggiore per tutte le commercial and government missions.

Quest’ultimo standard aumenta la crew situational awareness e riduce il carico di lavoro per le operazioni notturne o in condizioni meteorologiche marginali. L’advanced Synthetic Vision System aiuta in navigation and landing approaches quando si opera in terreni difficili, piattaforme petrolifere e altri scenari impegnativi, tramite la presentazione 3D dello scenario esterno, inclusi terreno circostante, ostacoli, piste ed eliporti sullo sfondo del Primary Flight Display.

Una user-friendly 2D Interactive Navigation (INAV) feature che mostra la posizione dell’elicottero e il piano di volo su una mappa nel Multi-Functional Display (MFD), offre navigation system alignment e una precisione senza pari con la rotta di volo effettiva tenendo conto dei fattori ambientali. Phase 8 ha anche la connettività wireless incorporata, fornendo high speed data access for flight plans transfer and maintenance data.

Inoltre, la funzionalità Custom Approach functionality offre la capacità di progettare, impostare e pilotare un automated approach in qualsiasi posizione definita dall’utente, inclusi oil rig helidecks.

L’introduzione della nuova EGPWS version -036, disponibile anche per la Phase 7, integra perfettamente l’ultima versione del software e le funzionalità di navigazione avanzate per operazioni offshore più sicure. Questo più sofisticato HTAWS (Helicopter Terrain Awareness and Warning System) introduce le raccomandazioni CAA CAP 1519 per un utilizzo ottimale in ambienti offshore e offre ai piloti più time margin e notifiche in anticipo per avvertire di una potenziale collisione. Ciò si rivelerà un fattore chiave per il riconoscimento e la risposta a unsafe conditions.

Gli ordini per quasi 1.200 unità in oltre 70 paesi sono stati effettuati da oltre 280 commercial, para-military, and military customers in tutto il mondo e oltre 1.050 elicotteri sono in servizio con oltre 2,8 milioni di ore di volo registrate fino ad oggi.

Con oltre 1.000 kit certificati fino ad oggi e una continua crescita delle capacità, l’AW139 rimane senza pari nella sua categoria come l’helicopter programme più importante al mondo negli ultimi 15 anni. L’AW139 ha una comprovata esperienza nella realizzazione di missioni eccezionali nelle condizioni più difficili.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)