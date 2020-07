Entra in servizio il 200° Gulfstream G280

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato nelle scorse settimane che è entrato in servizio il suo 200° super-midsize Gulfstream G280 business jet.

“Questa è una pietra miliare importante nella storia di Gulfstream”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Ogni modello Gulfstream è distintivo e unico, e il G280 non è diverso. Da quando è entrato nel mercato nel 2012, la combinazione di performance, comfort, sicurezza ed efficienza del G280 lo pone al vertice della midcabin class”.

Ad aprile 2020, la in-service G280 fleet aveva accumulato quasi 236.100 flight hours e completato oltre 145.000 atterraggi. L’aeromobile ha una National Business Aviation Association (NBAA) dispatch reliability del 99,81%.

Il G280 è stato lanciato nel 2009, è stato certificato dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti nel 2012 ed è entrato in servizio quello stesso anno. È stato certificato dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) all’inizio del 2013.

Come per tutti gli aeromobili Gulfstream, il G280 è stato progettato con un notevole contributo da parte dei clienti Gulfstream che partecipano al company’s Customer Advisory Board. Sulla base del loro feedback, il G280 è stato progettato e costruito con una nuova ala, una nuova coda, nuovi motori e interni. Dispone inoltre del Gulfstream PlaneView280 flight deck con Future Air Navigation System 1/A+ capability. Inoltre, è certificato per steep-approach operations, touchdown and rollout utilizzando l’Enhanced Flight Vision System (EFVS).

L’aeromobile è dotato di due motori Honeywell HTF7250G, ciascuno dei quali fornisce una takeoff thrust di 7.624 libbre. Il G280, che ha raggiunto 75 city-pair speed records, ha un range di 3.600 miglia nautiche alla sua long-range cruise speed di Mach 0,80.

La comoda cabina offre molteplici opzioni, può ospitare fino a 10 passeggeri e dispone di cabin management and high-definition entertainment systems progettati da Gulfstream. Offre livelli di rumorosità in cabina leader del settore, 19 grandi finestrini ovali, accesso al baggage compartment e diverse opzioni di connettività in cabina, tra cui un high-speed Ka-band satellite system.

(Ufficio Stampa Gulfstream – Photo Credits: Gulfstream)