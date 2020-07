Emirates riprende i voli a Stoccolma

Emirates riprenderà i servizi passeggeri verso Stoccolma con voli settimanali dal 1° agosto, espandendo la sua rete in Europa a 22 città e collegando i clienti dall’Europa al Medio Oriente, all’Asia Pacifico e all’Africa via Dubai.

Il riavvio dei voli su Stoccolma significa che tutti i gateway Emirates in Scandinavia avranno ripreso i servizi entro agosto, con i voli per Oslo che riprenderanno dal 4 agosto e i servizi per Copenhagen operativi da giugno.

Questo porterà il passenger network della compagnia aerea a 63 destinazioni in agosto, offrendo ai clienti di tutto il mondo collegamenti più convenienti per Dubai e via Dubai.

I voli tra Stoccolma e Dubai opereranno una volta alla settimana il sabato. Il volo Emirates EK157 partirà da Dubai alle 08:40 e arriverà a Stoccolma alle 13:10. Il volo di ritorno, EK158, partirà dall’aeroporto di Stoccolma Arlanda alle 15:05 e arriverà al Dubai International Airport alle 23:20. Tutti gli orari sono locali.

I voli saranno operati con l’Emirates Boeing 777-300ER e possono essere prenotati su emirates.com o tramite agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)