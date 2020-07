Bombardier consegna il primo Business Jet Global 5500 con base negli Stati Uniti

Bombardier annuncia la consegna del primo Global 5500 basato negli Stati Uniti. Questo business jet, che sarà disponibile per charter, è stato recentemente consegnato al cliente Bombardier di lunga data Unicorp National Developments, con base a Orlando, Florida.

“Il nostro team di Unicorp non vede l’ora di beneficiare del primo aereo Global 5500 negli Stati Uniti”, ha affermato Chuck Whittall, Presidente di Unicorp National Developments. “Questo aereo ci consentirà di viaggiare con più tranquillità”.

Il business jet Global 5500 è entrato in servizio il mese scorso (leggi anche qui), unendosi alla nuova Bombardier large-cabin family insieme ai velivoli Global 6500 e al velivolo di punta Global 7500. Il range del Global 5500 può portare i passeggeri senza sosta dalla Florida a San Paolo, Parigi, Londra o Mosca. Sui voli brevi o lunghi, i passeggeri del Global 5500 godranno dell’ambiente più confortevole, con tre spaziosi spazi abitativi caratterizzati dalla Nuage seating collection brevettata da Bombardier. La connettività a banda Ka in tutto il mondo ad alta velocità garantisce che la produttività non venga mai compromessa.

“Siamo entusiasti del fatto che Unicorp utilizzerà questo business jet ad alte prestazioni e di alto valore per facilitare le esigenze di viaggio”, ha affermato Peter Likoray, Senior Vice President, Worldwide Sales and Marketing, Bombardier Business Aircraft. “Con il suo range intercontinentale e la migliore esperienza in cabina, l’aereo Global 5500 è una risorsa preziosa per le aziende che cercano trasporti sicuri ed efficienti”.

L’aereo Global 5500 di Unicorp sarà disponibile per il charter dall’Orlando International Airport via Elite Air, con un Part 135 charter certificate.

La consegna dell’aeromobile è avvenuta nel sito di Bombardier a Wichita, Kansas, dove sono completati gli aerei Global 5500.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)