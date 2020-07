Le European Aviation Associations e EASA unite per armonizzare i viaggi aerei durante la pandemia

Le European Aviation Associations e EASA hanno concordato di intensificare gli sforzi per garantire un’esperienza di viaggio coerente e sicura ai passeggeri durante la pandemia COVID-19.

Le relative restrizioni ai viaggi hanno avuto un impatto devastante sul traffico aereo e hanno messo a rischio milioni di posti di lavoro che si basano sulla connettività aerea. Mentre l’Europa cerca di riaprire, è essenziale che le operazioni siano contrassegnate da un’attuazione coerente delle procedure di sicurezza in tutto il continente.

EASA e l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) hanno sviluppato protocolli che gli aeroporti, le compagnie aeree e gli operatori dovrebbero adottare per garantire un ritorno sicuro alle normali operazioni.

Le linee guida riguardano l’intero viaggio dal punto di vista del passeggero. Contengono misure specifiche e complementari ideate per garantire la protezione dei passeggeri e degli equipaggi contro la trasmissione del virus COVID-19. I passeggeri sono tenuti ad assumersi la responsabilità personale, ad esempio non andare nemmeno in aeroporto se presentano sintomi COVID-19.

Alle compagnie aeree e agli aeroporti è stato chiesto di seguire procedure avanzate di pulizia e disinfezione, nonché seguire le linee guida per garantire la migliore ventilazione possibile a bordo dell’aeromobile.

Per rafforzare l’attuazione di queste misure, Airlines for Europe (A4E), European Business Aviation Association (EBAA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Transport Association (IATA) hanno firmato un accordo di cooperazione con EASA per promuovere l’attuazione armonizzata e coordinata dei protocolli EASA / ECDC da parte dell’industria, dei governi e dei viaggiatori.

“L’industria aeronautica ha lavorato a stretto contatto con le autorità sanitarie e le autorità di regolamentazione di tutto il mondo per sviluppare protocolli per riavviare in sicurezza le operazioni. Le linee guida ICAO stabiliscono un quadro internazionale per la tutela della salute pubblica e, in Europa, i protocolli EASA / ECDC sono allineati in modo simile. Questo accordo di cooperazione reciproca con l’EASA promuoverà un’attuazione coordinata degli orientamenti operativi al fine di facilitare il recupero dei viaggi aerei”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe.

“Questa crisi ha rivelato l’importanza della cooperazione, della comunicazione e di un approccio armonizzato. Quest’ultimo continua a rivelarsi difficile sia per le compagnie aeree che per i nostri passeggeri, poiché gli Stati membri attuano misure sanitarie e di viaggio diverse”, ha affermato Thomas Reynaert, Managing Director, Airlines for Europe (A4E). “Questo accordo promuove un’ulteriore coesione tra la nostra comunità aeronautica in Europa e garantirà l’istituzione dei protocolli più efficaci, in particolare all’aumentare del numero di passeggeri”.

“L’approvazione delle nostre linee guida da parte di IATA, A4E, EBAA ed ERA stabilisce queste procedure come standard per l’industria aeronautica europea”, ha dichiarato Patrick Ky, EASA Executive Director. “L’attuazione coerente delle linee guida è fondamentale per ricostruire la fiducia dei passeggeri, che è diventa fondamentale per la decisione di viaggiare in aereo, sia per piacere che per lavoro”.

(Ufficio Stampa IATA)