I dati ACI World rivelano un impatto catastrofico della pandemia sul traffico globale

I dati mondiali di Airports Council International (ACI) hanno rivelato che il traffico passeggeri globale è diminuito del -91,3% su base annua a maggio a causa della pandemia COVID-19 in corso.

Questo è leggermente al di sopra del peggior calo del numero di passeggeri a livello mondiale nella storia dell’industria aeronautica del -94,4%, registrato il mese precedente in aprile.

Il traffico passeggeri globale ha continuato il suo drammatico declino, scendendo di oltre 10 punti percentuali rispetto al mese precedente, a -52,5% per i primi cinque mesi del 2020. Anche la media mobile a 12 mesi per l’industria globale sta continuando con una tendenza al ribasso e registra -19,3% entro la fine di maggio.

Come nei mesi precedenti, l’effetto della pandemia COVID-19 sull’air freight industry non è stato così significativo a maggio rispetto al passenger market. I global air freight volumes hanno registrato risultati leggermente migliori a maggio rispetto ad aprile, con un calo del -17,9% rispetto a maggio 2019, un calo del -12,8% nei primi cinque mesi del 2020. La media mobile globale a 12 mesi ha continuato a muoversi ulteriormente in territorio negativo al -6,7% entro la fine del mese.

“Dopo un mese devastante ad aprile per l’industria aeronautica, quando i viaggi aerei globali si sono arrestati in modo virtuale, i dati di maggio hanno rivelato un piccolo segno di una ripresa guidata dai mercati domestici in Cina e negli Stati Uniti”, afferma Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General.

“Nelle regioni dell’Asia del Pacifico e del Nord America, ci sono stati segnali di ottimismo con i dati che mostrano un rapido miglioramento del traffico passeggeri nazionale, ma il traffico internazionale ha continuato a essere praticamente inesistente a maggio. Come nei mesi precedenti, i global air freight volumes non sono stati influenzati nella stessa misura del traffico passeggeri e hanno mostrato segni di una leggera curva verso l’alto ma, con la maggior parte della flotta passeggeri ancora a terra, la capacità è stata drasticamente ridotta. Gli aeroporti sono importanti motori di crescita e la ripresa di questo settore sarà un motore significativo della ripresa economica globale. Ma ciò sarà sostenuto solo se passeggeri, personale e pubblico avranno fiducia nel trasporto aereo. L’Airport Health Accreditation programme recentemente lanciato da ACI contribuirà a ripristinare la fiducia dei passeggeri, aiutando gli aeroporti e valutando le nuove misure e procedure sanitarie introdotte a seguito della pandemia COVID-19”.

Oltre al Nord America e all’Asia-Pacifico, tutti gli altri mercati regionali hanno registrato un calo superiore al -95% del traffico passeggeri globale. L’inizio di una lenta ripresa del traffico interno ha aiutato il Nord America e l’Asia-Pacifico a registrare cifre leggermente migliori, con diminuzioni rispettivamente del -90,3% e del -82,5%. Il traffico internazionale di passeggeri continua a essere praticamente fermo e tutte le regioni registrano un calo superiore al -98% per il secondo mese consecutivo.

I global international and domestic markets hanno registrato cali senza precedenti per il secondo mese consecutivo, rispettivamente del -98,6% e del -85,3%. La media mobile a 12 mesi per il segmento internazionale è stata registrata a -20,2% e per il segmento domestico a -18,5%.

I domestic passenger markets rimangono gravemente colpiti dalla crisi in atto, ma il Nord America e l’Asia-Pacifico hanno mostrato segni di una lenta ripresa. Il declino è comunque ancora significativo. Il Nord America ha registrato un calo del -88,8% mentre l’Asia del Pacifico ha registrato un calo del -73,2%. Altre regioni hanno registrato cali superiori al -90% a maggio.

