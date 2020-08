ANA annuncia i risultati dei primi tre mesi dell’anno finanziario 2020-21

ANA HOLDINGS ha recentemente annunciato i risultati dei primi tre mesi dell’anno finanziario 2020-21 (aprile – giugno 2020).

A causa della diffusione del COVID-19, la domanda passeggeri è diminuita drasticamente e il fatturato è sceso a 121,6 miliardi di yen (circa 1 miliardo di €) – una diminuzione del 75,7% rispetto allo scorso anno – e la perdita netta è stata di 108,8 miliardi di yen (circa 917 milioni di €) pur con una riduzione delle spese operative.

Il Gruppo ANA ha messo in atto misure speciali che consentono a tutti i passeggeri che hanno già acquistato i biglietti di farseli rimborsare o di modificare le prenotazioni senza costi aggiuntivi. Inoltre, mentre prosegue l’impatto della pandemia, ANA ha implementato protocolli di sicurezza – ANA Care Promise – che garantiscono ai passeggeri un ambiente pulito e sicuro negli aeroporti, nelle lounge e a bordo degli aerei.

In giugno ANA è stata la prima compagnia aerea in Giappone a ricevere una lettera di apprezzamento da parte del Ministro degli Affari Esteri, per il suo contributo nella gestione di cinque voli charter di soccorso da Wuhan, Cina.

Nel primo trimestre del nuovo anno finanziario ANA ha visto diminuire in modo significativo – rispetto allo scorso anno – sia il numero dei passeggeri che il fatturato, sia su scala internazionale (rispettivamente -96,3% e -94,2%) che nazionale (-88,2% e -86,6%) a causa del calo della domanda e delle limitazioni di viaggio imposte dalla diffusione della pandemia.

ANA ha sospeso o ridotto una selezione di voli del suo network internazionale a causa della diminuzione della domanda ma, per continuare a fornire un servizio pubblico, l’operatività è stata mantenuta al 13,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Sono stati inoltre mantenuti alcuni collegamenti per soddisfare la domanda di passeggeri di ritorno nei loro paesi di origine, o con incarichi di lavoro all’estero. A livello domestico, l’operativo è sceso a maggio al 14,8% rispetto allo scorso anno ma, con la revoca dello stato di emergenza, i voli sono gradualmente aumentati – a giugno l’operativo è salito al 25,2% e per agosto dovrebbe raggiungere il 72,4%. Dati negativi anche per i comparti cargo e LCC.

“L’impatto del COVID-19 ha creato un clima di incertezza economica globale e non è quindi possibile fare una previsione ragionevole sui risultati dell’esercizio in corso. La crisi globale ha portato a un drastico cambiamento nelle attività delle persone e si stanno gradualmente affermando nuovi stili di vita. Interessando ogni aspetto della vita moderna, questi cambiamenti hanno avuto un impatto anche sull’industria dell’aviazione e la domanda di viaggi vedrà probabilmente cambiamenti significativi e sconosciuti. In questo difficile contesto, ANA lavorerà nel breve termine aumentando gli sforzi per trasformare il suo business mentre nel medio termine perseguirà una crescita sostenibile”, afferma ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)