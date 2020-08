Delta torna a volare tra l’Italia e gli Stati Uniti: riparte collegamento da Milano Malpensa a New York JFK

Delta Air Lines ricomincia ad operare i suoi collegamenti tra l’Italia e gli Stati Uniti: oggi, 3 agosto 2020, è ripartito infatti il volo da Milano Malpensa a New York JFK, operativo tre giorni a settimana.

Delta è l’unica compagnia aerea statunitense a riprendere ora il servizio tra l’Italia e gli Stati Uniti, e il solo vettore dove il posto centrale viene bloccato fino al 30 settembre 2020, limitando la capacità di tutto l’aeromobile A330 operativo su questa rotta, come misura per la protezione della salute di passeggeri ed equipaggio. Il blocco dei posti sarà implementato automaticamente per evitare che il posto adiacente venga occupato, una volta che una prenotazione è stata completata e sono stati scelti i posti. I gruppi di tre o più persone saranno in grado di prenotare posti adiacenti, compreso il posto centrale.

“Sappiamo quanto per i nostri passeggeri sia importante sentirsi protetti quando sono in volo. La sicurezza rimane la nostra priorità numero uno, in particolare in questo periodo”, ha detto Frederic Schenk, Regional Sales Manager Delta for Southern Europe. “E’ per questo che continuiamo a limitare il numero delle persone ammesse a bordo, aumentando i nostri voli settimanali per rispondere alla domanda del mercato. Offriamo, inoltre, una maggiore flessibilità sui biglietti, come ulteriore misura per la tranquillità dei nostri passeggeri”.

Come parte delle misure di salute e sicurezza durante la pandemia di COVID-19, Delta ha reso obbligatorio l’utilizzo della mascherina o di una protezione facciale per passeggeri ed equipaggio durante il viaggio. La compagnia ha inoltre aumentato il livello di flessibilità delle prenotazioni, come ulteriore livello di tutela per i passeggeri, qualora essi dovessero modificare i loro piani. Per modificare una prenotazione esistente è sufficiente collegarsi alla sezione “My trips” su delta.com.

Inoltre, il vettore ha lanciato recentemente il programma Delta CareStandard, attraverso il quale la compagnia si impegna a fornire un livello superiore di pulizia, più spazio a bordo e un servizio più sicuro, affinché i passeggeri possano viaggiare sentendosi tranquilli. Come parte delle nuove misure, Delta ha creato una Divisione per la Pulizia Globale, dedicata a innovare e sviluppare i suoi già elevati standard di pulizia, per assicurare un’esperienza di viaggio sicura e igienica attraverso tutti i suoi aeromobili ed aeroporti, per passeggeri ed equipaggi. I passeggeri che voleranno tra l’Italia e gli Stati Uniti prossimamente vedranno queste misure sul loro prossimo volo.

Esse includono:

– Igienizzazione dell’aeromobile prima di ogni volo.

– Sistemi di circolazione dell’aria all’avanguardia con filtri HEPA, che riescono a trattenere più del 99,99% delle particelle sottili nell’aria, inclusi virus e batteri, su tutti i voli transatlantici (e su quasi tutto il network Delta).

– Riduzione della capacità su tutto l’aeromobile, per assicurare il distanziamento a bordo fra i passeggeri fino al 30 settembre 2020.

– Imbarco dalla coda in avanti – per ridurre le occasioni in cui i passeggeri devono passere gli uni davanti agli altri.

– Razionalizzazione temporanea del servizio di ristorazione a bordo.

– Fornitura diretta di materiali direttamente ai passeggeri quando disponibili, incluso il disinfettante per le mani e i kit wellness.

Il volo Delta da Milano a New York JFK opererà come segue:

DL173, partenza da Milano ore 10:15, arrivo a New York-JFK ore 13:29 – Lunedì, giovedì, sabato.

DL172, partenza da New York ore 17:40, arrivo a Milano ore 07:40 (giorno successivo) – Mercoledì, venerdì, domenica.

Durante la prima parte dell’estate, Delta ha offerto un numero selezionato di voli dagli Stati Uniti all’Europa, collegando diverse città statunitensi ad Amsterdam, Parigi, Londra e Francoforte. Dal mese di agosto Delta aumenta i suoi voli transatlantici, aggiungendo – oltre al volo Milano/New York – collegamenti da Londra Heathrow a New York, e da Dublino e Monaco di Baviera ad Atlanta. Delta accresce inoltre i suoi voli settimanali da New York a Tel Aviv, che diventano giornalieri dal mese di agosto.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)