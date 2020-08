Lufthansa: altre destinazioni da Monaco in Europa

Alla fine della stagione estiva, Lufthansa decollerà da Monaco verso altre cinque destinazioni europee.

A partire dal 7 settembre, la compagnia aerea tornerà a Marsiglia, Göteborg, Kiev e Sibiu/Romania, e dal 5 ottobre a Graz.

Lufthansa ha notevolmente ampliato i suoi European services durante le vacanze estive e ha aggiunto l’isola greca di Rodi al suo programma di volo. Inoltre, le città di Birmingham, Izmir, Tbilisi/Georgia e Cluj e Timisoara in Romania sono di nuovo disponibili non-stop da Monaco.

Inoltre, i voli verso Luxembourg Airport opereranno nuovamente a partire dal 1° settembre. Pertanto, entro la fine di ottobre, l’orario di Lufthansa a Monaco includerà nuovamente 86 destinazioni in Germania e in Europa e 13 destinazioni a lungo raggio.

La sicurezza dei passeggeri è la massima priorità di Lufthansa, soprattutto per quanto riguarda la massima igiene a terra e a bordo. Il sito web lufthansa.com fornisce informazioni su tutte le misure igieniche che la compagnia aerea ha istituito, sul servizio di volo adattato, sull’attuale programma di volo e le opzioni flessibili per l’organizzazione del viaggio.

Lufthansa Group inoltre ha annunciato che, nonostante l’attuale più grande crisi nella storia dell’azienda, Lufthansa Technik AG continua a concentrarsi costantemente sulla formazione professionale di dipendenti altamente qualificati, come misura per garantire il futuro. Questo mese, quindi, circa 240 giovani inizieranno il loro apprendistato in azienda in nove diversi training courses e sei dual study programmes.

“Anche se al momento non abbiamo un impiego per molti dei nostri collaboratori, continuiamo a formarci”, ha dichiarato Antonio Schulthess, Chief Executive Human Resources, Engines & Aircraft Systems at Lufthansa Technik AG. “Perché una cosa è chiara: usciremo di nuovo da questa crisi e dovremo quindi essere preparati nel miglior modo possibile al cambiamento demografico della nostra forza lavoro”.

Su un totale di 240 nuovi apprenticeships and study places, 192 sono direttamente attribuibili a Lufthansa Technik AG, il resto a società di Lufthansa Technik Group o joint venture. In totale, oltre 750 giovani si stanno attualmente formando o stanno studiando in Lufthansa Technik Group, sulla strada per una carriera nell’ingegneria aeronautica, nell’industria o nella logistica.

La percentuale di donne nel 2020 è un buon 14%. Rispetto all’anno precedente, questa cifra rappresenta un leggero aumento, ma è ancora troppo bassa. Lufthansa Technik continuerà quindi i suoi sforzi per attirare le donne, in particolare per le professioni tecniche. Anche l’inclusione delle persone con disabilità fisiche rimane un obiettivo dichiarato dell’azienda: quest’anno ad Amburgo, due persone con problemi di udito inizieranno la loro formazione come tool mechanics.

Inizialmente Lufthansa Technik aveva pianificato un numero maggiore di nuovi apprendisti per quest’anno. Tuttavia, lo scoppio della pandemia, con il massiccio declino del traffico aereo globale e del conseguente carico di lavoro in molte parti dell’azienda, ha reso necessario adeguare di conseguenza il numero di tirocinanti.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Lufthansa Technik)