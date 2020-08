News Brevi – 03.08.2020

BRITISH AIRWAYS RIPRENDE A VOLARE VERSO ALTRE DESTINAZIONI TURISTICHE – Per tutto il mese di agosto British Airways sta riprendendo a volare verso più destinazioni, sebbene con basse frequenze, mentre l’impatto di Covid-19 rimane sentito in tutto il mondo. In Europa i voli riprenderanno verso le destinazioni turistiche di Bari, Bastia, Bodrum, Bordeaux, Catania, Figari, Francoforte, Genova, Cefalonia, Lione, Lussemburgo, Malta, Paphos e Pola, mentre più lontano Antigua, Islamabad e Nairobi si uniscono alla long-haul line-up. I clienti i cui voli sono stati interessati negli ultimi mesi e che hanno richiesto un voucher possono utilizzarlo per i voli. Anche gli Avios possono essere usati per reward flights, upgrades, hotels e car rental. Quando utilizzano il pagamento parziale Avios, i clienti possono scegliere tra una serie di vantaggi e raccolgono comunque Avios e Tier Points sulla loro prenotazione. Alex Cruz, presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “Stiamo gradualmente tornando a incrementare la nostra rete e voleremo verso alcune destinazioni per le vacanze durante l’estate, con posti a partire da soli £31 a tratta. Sappiamo che le persone vogliono essere in grado di prenotare con fiducia, quindi abbiamo introdotto una serie di opzioni di prenotazione flessibili, come la possibilità di modificare una prenotazione gratuitamente o annullare e ricevere un voucher per il viaggio in un secondo momento”. La sicurezza è al centro dell’attività di British Airways e la compagnia aerea ha introdotto una serie di misure, a cui clienti e equipaggio devono attenersi.

IAG ANNUNCIA LA PROPORTA DI UN AUMENTO DI CAPITALE – International Consolidated Airlines Group annuncia la sua proposta di intraprendere un aumento di capitale con diritti di sottoscrizione preventivi, per aumentare i proventi lordi fino a €2,75 miliardi. Qatar Airways Group (Q.C.S.C), il maggiore azionista di IAG (partecipazione del 25,1%), ha confermato il proprio sostegno all’aumento di capitale proposto e si è impegnato a sottoscrivere il proprio diritto proporzionale. Il resto dell’aumento di capitale proposto è interamente sottoscritto su base stand-by. L’aumento di capitale proposto rafforzerà il bilancio di IAG riducendo la leva finanziaria e aumentando la posizione di liquidità complessiva del Gruppo. IAG ritiene che l’aumento di capitale proposto, unitamente alla sua rapida risposta alla crisi, dovrebbe consentire al Gruppo di emergere dall’attuale pandemia in una posizione forte, con maggiore resilienza, maggiore flessibilità e capacità di prendere le giuste decisioni operative e strategiche, per il vantaggio a lungo termine di tutti i suoi stakeholder. Willie Walsh, CEO di IAG, ha dichiarato: “Il nostro settore sta affrontando una crisi senza precedenti e le prospettive rimangono incerte. Tuttavia, siamo fermamente convinti che sia giunto il momento di guardare al futuro e rafforzare la posizione finanziaria e strategica di IAG. Mentre abbiamo dovuto prendere decisioni difficili sia sulle persone che sui costi, queste azioni sono quelle giuste per proteggere quanti più lavoratori e servire quanti più clienti possibile, mettendo IAG nella posizione più forte possibile. L’industria si riprenderà da questa crisi, anche se non prevediamo che ciò avvenga prima del 2023 e ci saranno opportunità per IAG di capitalizzare sulla sua posizione di forza e di leadership”. Luis Gallego, CEO-elect of IAG, ha dichiarato: “Dalla sua fondazione nel 2011, IAG ha fornito valore agli azionisti prendendo decisioni coraggiose che generano rendimenti leader del settore. Siamo lieti che il nostro maggiore azionista, Qatar Airways, abbia impegnato il suo supporto per l’aumento di capitale proposto e non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione a lungo termine. Stiamo assistendo ai primi segnali di ripresa della domanda dei passeggeri e, all’inizio di questa ripresa, è giunto il momento di essere di nuovo audaci e garantire che IAG emerga da questa crisi attuale in una posizione forte”.