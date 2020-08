Cathay Pacific: riaprono progressivamente i collegamenti tra l’Europa e Hong Kong

Cathay Pacific torna a presidiare i cieli europei. Dopo la riapertura dei collegamenti tra l’hub di Hong Kong e gli scali di Amsterdam e Francoforte e l’incremento delle frequenze da Londra Heathrow, a settembre la ripresa dei voli da Parigi Charles de Gaulle sarà accompagnata dall’annuncio di un ulteriore potenziamento delle destinazioni servite dalla compagnia nel Vecchio Continente e, via Hong Kong, in tutta l’Asia.

Per dare fiducia ai viaggiatori e impulso alle prenotazioni la compagnia annuncia nuove misure di sicurezza, estende la possibilità di riprogrammare i voli già acquistati senza costi aggiuntivi e lancia un’offerta per Hong Kong fruibile anche dall’Italia grazie alle connessioni con i voli da Amsterdam e Francoforte, Londra e Parigi (da settembre).

Dopo diversi mesi di stop, la sicurezza è una priorità per chi progetta di tornare a viaggiare. Cathay Pacific ha introdotto un pacchetto avanzato di misure che accompagnano e tutelano i passeggeri dalla partenza e fino all’arrivo a destinazione, come procedure di check-in completamente digitalizzate, nuove norme di accesso alle lounge e ai servizi di ristorazione, postazioni con erogatori di gel disinfettante a bordo e distribuzione di kit brandizzati contenenti salviettine igienizzanti monouso e una mascherina di scorta. La pulizia della cabina resta un must per il vettore, da cinque anni in testa alla classifica delle dieci compagnie aeree più pulite al mondo secondo Skytrax, che rinnova l’impegno a sanificare con cura gli ambienti e a purificare l’aria a bordo con filtri chirurgici HEPA. Tutto il personale di bordo ha ricevuto una specifica formazione per non far venire meno il servizio attento e personalizzato che contraddistingue Cathay Pacific, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Viaggiare senza pensieri oggi significa anche acquistare un volo senza timore di non potere più modificare la prenotazione: Cathay Pacific ha scelto di prorogare ulteriormente tutte le deadline per cambiarla o chiedere un rimborso senza costi aggiuntivi. Per tutti i biglietti acquistati sul sito cathaypacific.com e in agenzia entro il 23 marzo 2020 e con partenza fino al 31 ottobre 2020, è consentito riprogrammare senza limiti la data e la destinazione finale, per viaggiare entro il 30 settembre 2021.

E’ stata inoltre estesa a tutti i biglietti acquistati fino al 31 agosto la possibilità di modificare senza limiti né costi ulteriori la data di partenza per un periodo di un anno dalla data di emissione. Chi non può riprogrammare la partenza potrà convertire il proprio biglietto in Cathay Credits, un credito di valore pari a quello del biglietto e spendibile per prenotare un nuovo viaggio entro il 31 marzo 2021.

Ai passeggeri europei che hanno necessità di recarsi a Hong Kong o di rientrare in patria per lavoro o per ricongiungersi con i propri familiari, Cathay Pacific dedica una promozione acquistabile fino al 30 settembre 2020, valida anche per partenze da tutte le città italiane collegate direttamente con Amsterdam, Francoforte, Londra e da Parigi. Le tariffe promozionali sono valide per viaggiare fino al 2 ottobre 2020 e partono da 525 euro in Economy Class, 1.305 euro in Premium Economy e 2.505 euro in Business Class per un volo di andata e ritorno sulla tratta Milano-Hong Kong, via Amsterdam. Supplementi a passaggio possono essere applicati per i voli di avvicinamento agli aeroporti europei dove opera Cathay Pacific dalle altre città italiane. Per maggiori info: https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/offers/flight/europe-special-hkg-agosto2020.html.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific)