Emirates riprende i voli per Kuwait City e Lisbona, espandendo la sua rete verso 70 destinazioni

Emirates ha annunciato che riprenderà i servizi passeggeri verso Kuwait City (5 agosto) e Lisbona (16 agosto). Questo porterà il passenger network di Emirates verso 70 destinazioni in agosto, oltre il 50% del suo pre-pandemic destination network.

I voli da Dubai a Kuwait City opereranno come servizio giornaliero e i voli da Dubai a Lisbona opereranno tre volte a settimana. Saranno operati con il Boeing 777-300ER di Emirates e possono essere prenotati su emirates.com o tramite agenzie di viaggio.

I passeggeri che viaggiano tra le Americhe, l’Europa, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia Pacifico possono usufruire di collegamenti sicuri e convenienti via Dubai. I clienti del network Emirates possono fermarsi o recarsi a Dubai, in quanto la città è stata riaperta per i visitatori internazionali business e leisure.

I test PCR COVID-19 sono obbligatori per tutti i passeggeri che arrivano o transitano a Dubai (e negli Emirati Arabi Uniti), inclusi i cittadini degli Emirati Arabi Uniti, residenti e turisti, indipendentemente dal paese di provenienza.

Dubai è stata una delle prime città al mondo a ottenere il marchio SafeTravels dal World Travel and Tourism Council (WTTC), che approva le misure complete ed efficaci di Dubai per garantire la salute e la sicurezza degli ospiti.

I clienti Emirates possono viaggiare con serenità grazie alla copertura offerta gratuitamente dalla Compagnia emiratina. In caso di positività al Covid-19 riscontrata durante il viaggio, Emirates coprirà le spese mediche e i costi relativi alla quarantena (leggi anche qui). La copertura è immediatamente attiva per coloro che volano con Emirates fino al 31 ottobre 2020 (con il primo volo da completare entro il 31 ottobre 2020). La validità di 31 giorni inizia dal momento in cui i viaggiatori effettuano il primo volo. Ciò significa che i clienti possono usufruire di tale copertura anche qualora proseguano il proprio viaggio verso una città diversa dopo aver raggiunto la destinazione del network internazionale di Emirates. Per maggiori dettagli: www.emirates.com/COVID19assistance.

Emirates ha adottato una serie di misure che riguardano ogni singola fase di viaggio (a terra e in volo), che includono anche la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviette disinfettanti antibatteriche per mani.

Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso per i visitatori internazionali a Dubai, visitare: www.emirates.com/flytoDubai.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)