Brussels Airlines ottimizza il suo short-haul product e, di conseguenza, si allinea con le Lufthansa Group Network Airlines per offrire ai suoi clienti un’esperienza di viaggio ancora più fluida. In questo modo, la compagnia aerea belga può partecipare alle future innovazioni a livello di Gruppo. Allo stesso tempo, la compagnia sceglie di continuare a evidenziare la sua identità belga e promuovere i partner belgi.

Cinque nuove tariffe di viaggio saranno disponibili per le prenotazioni a partire dal 18 agosto, per i voli a partire dal 1° settembre.

Introducendo le tariffe di viaggio di Lufthansa Group sul suo network a corto e medio raggio, Brussels Airlines desidera offrire ai suoi ospiti un’esperienza di viaggio fluida e coerente con tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa e Swiss). Con tre nuove tariffe in Economy Class, due tariffe in Business Class e diversi componenti aggiuntivi, gli ospiti possono adattare il viaggio alle proprie preferenze. Applicando gli standard di Lufthansa Group, anche la compagnia aerea belga trarrà vantaggio dagli investimenti del Gruppo in IT, sviluppo del prodotto e passenger experience. Brussels Airlines continua il suo buy-on-board concept con cibi sani e freschi di partner come Foodmaker (Brussels Airlines attualmente non offre il Buy On Board concept come parte delle misure per limitare i contatti a bordo in seguito alla crisi Coronavirus).

La compagnia aerea offre tre diverse opzioni in Economy Class:

Economy Light, la tariffa base come opzione di prezzo più basso per il viaggiatore attento ai costi, che vola solo con il bagaglio a mano, richiedendo una flessibilità limitata.

Economy Classic, la tariffa standard per coloro che desiderano viaggiare con i comfort classici inclusi nel prezzo del loro biglietto, come un bagaglio registrato da 23 kg e un limitato grado di flessibilità.

Economy Flex, che offre ai viaggiatori un alto grado di flessibilità nell’organizzazione dei loro viaggi, con un cambio gratuito di prenotazione.

In tutte le medium and long-haul Economy Class fares, nell’intero Lufthansa Group, il bagaglio a mano da 8 kg è incluso, pertanto i voli di collegamento attraverso le compagnie aeree del Gruppo sono standardizzati.

Accanto a tre tariffe Economy, la compagnia aerea continua a offrire il comfort esclusivo della Business Class, con due tariffe diverse, adattate alle esigenze degli ospiti business:

Business Saver, per gli ospiti che desiderano viaggiare con il comfort della Business Class, richiedendo un certo grado di flessibilità.

Business Flex, per gli ospiti che desiderano tutto il comfort della Business Class e la massima flessibilità, incluso il rimborso gratuito.

Entrambe le tariffe Business Class includono due bagagli a mano da 8 kg.

Come parte della nuova customer experience durante la crisi Coronavirus, tutti i pagamenti durante il viaggio saranno senza contanti. Ciò riguarda i pagamenti in aeroporto per il bagaglio in eccesso, nonché tutti i pagamenti a bordo.

Indipendentemente dalla tariffa scelta, i posti insieme sono inclusi, così come il servizio attento del personale di terra e dell’equipaggio di cabina di Brussels Airlines. Tutte le nuove tariffe di viaggio sono idonee per la nuova prenotazione.

Le nuove tariffe di viaggio sono prenotabili su www.brusselsairlines.com o con agenzie di viaggio a partire dal 18 agosto, per viaggi a partire dal primo settembre. Ulteriori informazioni su www.brusselsairlines.com.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)