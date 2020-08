Embraer: i risultati del secondo trimestre 2020

Embraer ha consegnato quattro commercial jets e 13 executive jets (nove light / quattro large) nel secondo trimestre 2020 e il firm order backlog della società alla fine del secondo trimestre era pari a US$ 15,4 miliardi. Ricavi nel trimestre pari a US$ 537,2 milioni (-61% rispetto al secondo trimestre 2019), trainati dalle consegne più basse, in particolare nel Commercial Aviation segment, nonché da cali delle entrate minori negli Executive Jets, Defense & Security, Services & Support segments.

Escludendo gli special items, adjusted EBIT e adjusted EBITDA sono pari rispettivamente a US$ (140,5) milioni e US$ (120,4) milioni, influenzati negativamente dai risultati deboli di Commercial Aviation, con un adjusted EBIT margin del -26,2 %% e un adjusted EBITDA margin del -22,4 %.

I risultati del 2° trimestre 2020 includono total net negative non-cash special items di US$ 202 milioni: ulteriori accantonamenti negativi per perdite attese sul credito durante la pandemia Covid-19 di US$ 16,1 milioni, una perdita per riduzione di valore nella Commercial Aviation business unit di US$ 91,1 millioni, rilevazione di precedenti ammortamenti nel Commercial Aviation business di US$ 101,2 milioni e un segno positivo di valutazione sul mercato di US$ 6,5 milioni sulla partecipazione della Società in azioni di Republic Airways.

2Q20 adjusted net loss (esclusi special items, imposta sul reddito differita e contributo sociale) pari a US$ (198,8) milioni, con adjusted loss per ADS di US$ (1,08).

Embraer ha riportato un free cash flow di US$ (476,2) millioni nel secondo trimestre 2020, ancora influenzato dal fabbisogno di capitale circolante in Commercial Aviation, in miglioramento rispetto all’utilizzo del free cash flow di US$ (676,5) registrato nel primo trimestre 2020, a causa di diverse iniziative per ridurre gli investimenti, controllare il capitale circolante e minimizzare i costi fissi.

La liquidità di Embraer rimane solida poiché la Società ha chiuso il trimestre con liquidità totale di US$ 2,0 miliardi e scadenze di debito maggiori a partire dal 2022 in poi. La Società ha inoltre finalizzato i termini dei contratti per il capitale circolante e il finanziamento delle esportazioni con export credit agencies in Brasile e negli Stati Uniti e banche private e pubbliche, aggiungendo un totale di fino a US$ 700 milioni alla sua liquidità totale. Le erogazioni di queste nuove linee di finanziamento dovrebbero essere completate nel terzo trimestre 2020, rafforzando la posizione di liquidità di Embraer nella seconda metà del 2020 e nel 2021.

A causa della continua incertezza relativa alla pandemia COVID-19, le guidance finanziarie e sulle consegne della Società per il 2020 rimangono sospese a questo punto.

(Ufficio Stampa Embraer)