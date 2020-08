Iberia Group: ad agosto voli verso 55 città in Spagna ed Europa

Questo mese di agosto, Iberia Group offre regular scheduled flights verso un totale di 55 destinazioni in Spagna e nel resto d’Europa, compresi nuovi servizi diretti per Praga e Berlino.

Come a luglio, i voli a lungo raggio sono operati verso paesi aperti al traffico aereo, tra cui Uruguay, Costa Rica, Ecuador o Stati Uniti, tra gli altri. Iberia sta inoltre effettuando voli speciali di rimpatrio e cargo verso paesi ancora chiusi per il traffico schedulato. Tutti i voli sono soggetti alle restrizioni di ciascun Paese.

I voli di Iberia sono ora tutti programmati per facilitare i collegamenti all’hub della compagnia aerea, nel T4 di Madrid Airport.

Questi voli rappresentano solo il 27% del programma di volo pre-Covid-19 pianificato da Iberia, con un aumento di nove punti percentuali rispetto a luglio, grazie alle nuove destinazioni e alle frequenze aggiunte verso le Isole Canarie e Baleari, Barcellona e altre destinazioni turistiche.

Oltre a questi voli in partenza da Madrid, Iberia Group opera anche point-to-point Iberia flights come Monaco-Minorca, San Sebastian-Palma e San Sebastian-Malaga, mentre Iberia Express vola dalle Asturie a Gran Canaria e Tenerife e da Vigo a Tenerife.

L’Iberia franchise partner Iberia Regional Air Nostrum vola da Nizza a Malaga, oltre a voli da diverse destinazioni della terraferma per le Isole Canarie e Baleari.

Le destinazioni ad Agosto in Europa e Africa includono Amsterdam, Atene, Berlino, Bologna, Bruxelles, Dakar, Dublino, Dubrovnik, Stoccolma, Ginevra, Lisbona, Londra, Lione, Manchester, Marsiglia, Milano, Monaco, Nizza, Porto, Parigi, Praga, Roma, Tolosa, Venezia e Zurigo.

Il summer flight programme di Iberia Group prevede nuove misure igieniche e sanitarie per garantire la sicurezza dei passeggeri e una piacevole esperienza di viaggio, in linea con le raccomandazioni di EASA e ECDC, intese per facilitare il recupero dei viaggi aerei in un ambiente sicuro.

Le misure sono fornite in dettaglio sui siti web di Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)