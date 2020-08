International Flight Training School: perfezionato l’accordo tra AM, Leonardo e Regione Sardegna

Il nuovo polo addestrativo International Flight Training School – IFTS, il progetto nato dalla collaborazione strategica tra Aeronautica Militare e Leonardo S.p.A. per la realizzazione di un centro avanzato di addestramento al volo presso la base aerea di Decimomannu (CA), è pronto a passare alla fase gestionale e operativa.

La formalizzazione è arrivata lunedì 3 agosto, con il protocollo d’intesa relativo alla fase attuativa del programma IFTS siglato a Villa Devoto tra Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna, e il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

Un perfezionamento dell’accordo che fa seguito all’incontro dello scorso 28 luglio che, presso il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione al Tiro Aereo (RSSTA) di Decimomannu (CA), aveva visto la partecipazione dello stesso Gen. Goretti e dell’Ing. Lucio Valerio Cioffi, Capo Divisione Velivoli della Leonardo S.p.A. (leggi anche qui).

La nuova piattaforma addestrativa sarà operativa dal primo semestre del 2022 e costituirà il riferimento internazionale nell’addestramento dei piloti militari, a partire dalla fase IV (Advanced/Lead-In to Fighter Training).

“Il progetto contribuirà in maniera consistente ad un processo efficace di promozione del Sistema Paese – ha sottolineato il Gen. Goretti a margine dell’incontro di Villa Devoto – consolidando e sviluppando il primato dell’Aeronautica Militare nell’ambito dell’addestramento di piloti militari, con ricadute positive per l’industria nazionale e senza detrimento per i compiti istituzionali della Forza Armata”.

Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha commentato la decisione di costituire la nuova Scuola di Volo Internazionale come “Un progetto importante, che conferma l’importanza della Regione per la Difesa e il ruolo dell’Aeronautica Militare quale eccellenza italiana. La scelta di Decimomannu per il Ministero è stata naturale perché la base è una struttura già operativa ed efficiente. La realizzazione della Scuola rappresenterà un importante fattore di crescita per l’economia della Regione Sardegna e per l’indotto locale con una forte attenzione alla tutela ambientale”.

Il progetto IFTS, che nasce dall’esigenza di soddisfare la crescente domanda dell’Aeronautica Militare e dei Paesi partner per la formazione dei propri piloti, consentirà di raddoppiare l’attuale offerta addestrativa attraverso la creazione del nuovo polo addestrativo sulla base di Decimomannu.

Il centro addestrativo internazionale di piloti militari di Decimomannu, operativo dal 2022, affiancherà il 61° Stormo di Galatina (LE).

La partnership tra l’Aeronautica Militare, in possesso di una lunga e consolidata esperienza nell’addestramento al volo, e Leonardo S.p.A., leader nel training integrato, consentirà alla prima di ottimizzare il rapporto costo/efficacia dell’addestramento al volo e, alla seconda, di rafforzare il proprio posizionamento internazionale quale “Training Service Provider”.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)