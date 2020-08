Qatar Airways serve cinque città australiane con la ripresa dei voli per Adelaide

Qatar Airways riafferma la sua posizione leader in Australia con la ripresa dei servizi per Adelaide, a partire dal 16 agosto 2020. La capitale del Sud Australia diventerà la quinta destinazione della compagnia aerea in Australia a riprendere i voli, rendendo Qatar Airways l’unico vettore internazionale che attualmente serve cinque grandi città in Australia.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di riprendere i servizi per Adelaide, sottolineando il nostro impegno costante per il mercato australiano durante questo periodo difficile. Con la più grande rete globale nella regione e il miglior aeroporto del Medio Oriente, che offre connettività efficiente e senza interruzioni con destinazioni in tutto il mondo, siamo stati la compagnia aerea scelta da molte ambasciate australiane per aiutare a riportare gli australiani a casa. I dati del governo australiano (BITRE) hanno mostrato che durante il picco degli sforzi di rimpatrio, la nostra compagnia aerea ha aiutato a portare a casa quasi dieci volte più passeggeri in entrata e in uscita dall’Australia rispetto ai nostri concorrenti più vicini. Siamo orgogliosi di essere stati una delle poche compagnie aeree a non interrompere mai i servizi per l’Australia, anche espandendo le nostre operazioni in Australia durante la crisi, per aiutare a rimpatriare oltre 170.000 australiani e viaggiatori internazionali e trasportare centinaia di tonnellate di merci per mantenere supply chain vitali per gli esportatori agricoli australiani. La ripresa dei servizi verso Adelaide e il recente lancio di nuovi voli per Brisbane dimostrano il nostro impegno a lungo termine per l’Australia e la nostra garanzia di supportare i passeggeri e gli esportatori australiani con connettività globale, sia nei periodi buoni che in quelli cattivi”.

Mark Young, Adelaide Airport Managing Director, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il bentornato a Qatar Airways e accogliamo con favore il loro rinnovato impegno per il mercato di Adelaide. Questo sarà il primo servizio passeggeri internazionale regolare verso il Medio Oriente da marzo e aprirà importanti collegamenti attraverso l’Europa e oltre, sia per i viaggiatori essenziali che per gli esportatori di merci dell’Australia meridionale”.

Qatar Airways Cargo ha operato un gran numero di charters and freight-only passenger aircraft per supportare gli esportatori australiani e trasportare forniture mediche essenziali durante la pandemia COVID-19. Ha anche introdotto due volte alla settimana Boeing 777 Freighter a Melbourne e Perth nell’aprile 2020, in risposta alla domanda di prodotti farmaceutici e prodotti freschi. Con la ripresa dei voli passeggeri per Adelaide, la compagnia aerea opererà un totale di 25 voli dentro e fuori l’Australia ogni settimana, di cui 23 belly-hold cargo flights e due freighters, offrendo più di 700 tonnellate di capacità di carico settimanale a tratta.

Qatar Airways è stata una delle prime compagnie aeree ad aderire all’International Freight Assistance Mechanism (IFAM) del governo australiano, fornendo un’ancora di salvezza per l’esportazione e una rete globale agli agricoltori e ad altri esportatori in tutta l’Australia. Attraverso il progetto IFAM, la compagnia aerea ha contribuito a ripristinare catene di approvvigionamento globali vitali tra gli esportatori australiani e i loro clienti in Medio Oriente, Europa e Asia.

Qatar Airways ha iniziato i suoi servizi per Adelaide nel 2016, facendo volare il primo Airbus A350 in Australia. Il servizio bisettimanale per Adelaide sarà operato dall’Airbus A350-900 della compagnia aerea, che offre 36 posti in Business Class e 247 posti in Economy Class. La compagnia aerea ha recentemente preso la decisione di mettere a terra la sua flotta di Airbus A380 e invece utilizzare la sua intera flotta di Airbus A350 e Boeing 787, poiché sono più sostenibili dal punto di vista ambientale e commerciale.

Con la ripresa dei voli per Adelaide, Qatar Airways opererà 23 voli passeggeri a settimana verso l’Australia:



– Due voli settimanali per Adelaide

– Tre voli settimanali per Brisbane

– Quattro voli settimanali per Perth

– Voli giornalieri per Melbourne

– Voli giornalieri per Sydney

Qatar Airways continua a guidare la ripresa dei viaggi aerei internazionali, con la compagnia aerea che ricostruisce il suo network con oltre 500 voli settimanali verso oltre 75 destinazioni.

