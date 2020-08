Gulfstream: nuovo cabin air purification system

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato un ulteriore miglioramento alla Gulfstream Cabin Experience, investendo ulteriormente nella salute dei clienti attraverso la plasma ionization.

Il sistema di purificazione dell’aria, che integra il 100% fresh-air environment di Gulfstream, ha dimostrato in test di laboratorio di uccidere agenti patogeni e allergeni.

Il Gulfstream plasma ionization system, che funziona ogni volta che l’aircraft environmental control system è attivo, funziona emettendo ioni di ossigeno positivi e negativi che inattivano le molecole dannose nell’aria e sulle superfici. Questo processo neutralizza il particolato, non solo batteri e virus, ma anche odori sgradevoli da materiale organico come il fumo di sigaretta.

“L’aggiunta del plasma ionization system migliora ulteriormente i benefici per la salute che i clienti possono aspettarsi dalla caratteristica Gulfstream Cabin Experience”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Aggiungendo un tale sistema in tandem con il 100% fresh air del Gulfstream airflow design, i clienti possono far volare le loro famiglie e i loro team con ancora più tranquillità”.

Anche quando funziona esclusivamente con auxiliary power unit, il sistema produce migliaia di ioni in tutto l’aereo, assicurando che l’aria della cabina rimanga pura e le superfici siano disinfettate mentre gli aerei vengono preparati da addetti al servizio preflight, squadre di pulizia e tecnici.

Il plasma ionization system è disponibile come retrofit sui modelli Gulfstream G650 e G650ER, G550, G450 e GV, con opzioni di installazione aggiuntive in attesa di certificazione estera. Il sistema è fornito come dotazione standard sugli N-registered G650 and G650ER aircraft, con G500, G600 e certificazioni internazionali in fase di sviluppo.

Gulfstream Cabin Experience vanta già 100% fresh air, mai ricircolata; cabin altitude più bassa del settore; una cabina silenziosa e una notevole luce naturale grazie ai finestrini panoramici.

(Ufficio Stampa Gulfstream – Photo Credits: Gulfstream)