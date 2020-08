Norwegian estende la collaborazione con Lufthansa Technik

Norwegian Air Shuttle ASA e Lufthansa Technik hanno esteso la loro collaborazione per la revisione della flotta di 90 aerei Boeing 737NG del vettore di altri cinque anni. I servizi vengono eseguiti presso la sede di Lufthansa Technik a Budapest, Ungheria, nell’ambito di un Total Base Maintenance Support (TBS) contract, con i primi eventi contrattuali pianificati per settembre 2020.

“Lufthansa Technik sta ottenendo questo contratto in un ampio processo di appalto globale. La qualità e l’affidabilità dei servizi passati forniti da Lufthansa Technik ci hanno convinto a continuare a riporre la nostra fiducia nel nostro partner tedesco per la revisione della nostra flotta Boeing 737NG”, ha affermato Paul Salwik, Head of Technical Procurement at Norwegian.

“Siamo lieti che questo nuovo contratto continuerà una cooperazione di successo con Norwegian che risale al 2007. Con i nostri servizi, vogliamo fare la nostra parte nel garantire il continuo successo di questa compagnia aerea innovativa”, ha affermato Tanja Pustolla, responsible sales representative at Lufthansa Technik.

Lufthansa Technik Budapest, uno dei cinque siti di revisione Lufthansa Technik in Europa, fornirà servizi nell’ambito del nuovo contratto. In qualità di cliente TBS, Norwegian ha anche accesso all’intero overhaul network di Lufthansa Technik per eventi di manutenzione aggiuntivi o non pianificati.

Norwegian è cliente Lufthansa Technik dal 2007. La collaborazione è iniziata con la fornitura di componenti nell’ambito di un Total Component Support contract. Successivamente, Lufthansa Technik si è occupata anche di wheels and brakes maintenance and engine overhaul per i motori CFM56-7B. Dal 2012 Lufthansa Technik fornisce overhaul services per aeromobili Boeing 737NG.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik – Norwegian)