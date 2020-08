Accademia del Volo: consegnato il primo Tecnam P2008

Il 18 luglio e’ stato consegnato il primo dei nuovi P2008JC Mk II ordinati da Accademia del Volo di Perugia (leggi anche qui).

L’aereo e’ arrivato direttamente da Capua, sede della Tecnam, ed ha effettuato nella stessa giornata i primi voli di familiarizzazione riservati agli istruttori che cominceranno ad utilizzarlo in linea già da Settembre.

Il P2008JC e’ un velivolo monomotore a carrello triciclo con fusoliera in composito ed ala in alluminio, disegnato per garantire un ottimo comfort e caratterizzato da una linea moderna ed accattivante.

Strumentato con avionica Garmin G3X Touch e Garmin GTR 200 COM è configurato per l’impiego in VFR notturno ed è certificato in classe EASA Cs-VLA (Very Light Aircraft).

Il motore Rotax 912 ULs garantisce una velocità di crociera di 118 Kts ed una autonomia di 633 NM e puo’ utilizzare sia carburante di tipo AVGAS che MOGAS.

Con questo velivolo la TECNAM si inserisce di diritto nel mercato mondiale dei trainer sfidando la concorrenza di marchi storici quali Cessna e Piper, offrendo una alternativa di alta efficienza unita ad una particolare economicità dei costi di gestione, che consentono di offrire un addestramento di qualità a prezzi accessibili.

L’arrivo del secondo velivolo e’ previsto per la fine di Agosto, quando verranno presentati i nuovi programmi addestrativi della scuola perugina.

(Redazione Md80.it)