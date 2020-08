easyJet conferma la chiusura di tre basi nel Regno Unito

easyJet cesserà le operazioni basate a London Stansted, London Southend e Newcastle dal 31 agosto 2020. London Stansted e Newcastle rimarranno parte della rete di rotte di easyJet e alcuni voli nazionali e internazionali continueranno a operare, serviti da voli in entrata da altre basi attraverso il network.

easyJet ha confermato che la chiusura delle sue basi a London Stansted, London Southend e Newcastle proseguirà dopo il completamento del processo di consultazione collettiva. La compagnia resta impegnata a lavorare con BALPA nella fase successiva che include il licenziamento volontario e il processo di consultazione individuale.

La compagnia ha raggiunto un accordo con Unite sui termini di licenziamento volontario e sui criteri di selezione per l’equipaggio di cabina interessato e il processo di consultazione individuale con l’equipaggio di cabina continua.

“Durante la consultazione abbiamo identificato modi per ridurre il numero di licenziamenti obbligatori proposti in tutta la compagnia nel suo complesso, offrendo voluntary redundancy packages miglirati a tutti gli UK crew e esaminando opzioni aggiuntive come contratti part-time e stagionali, trasferimenti di base ove possibile e aspettativa non retribuita. Di conseguenza, il numero di licenziamenti obbligatori sarà notevolmente ridotto”, afferma easyJet.

“Informeremo i clienti interessati delle loro opzioni che includono il trasferimento in un altro aeroporto o la ricezione di un rimborso completo nei prossimi giorni”, prosegue easyJet.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Abbiamo dovuto prendere la decisione molto difficile di chiudere tre basi nel Regno Unito a causa dell’impatto senza precedenti della pandemia e delle relative restrizioni di viaggio, aggravato dalle misure di quarantena nel Regno Unito che stanno influenzando la domanda di viaggi. Lavorando a stretto contatto con i nostri rappresentanti dei dipendenti, sono lieto che siamo stati in grado di identificare modi per ridurre in modo significativo il numero di licenziamenti obbligatori proposti, fornendo pacchetti di licenziamento volontario migliorati per tutti gli UK crew, insieme a opzioni aggiuntive come contratti part-time e stagionali, trasferimenti di base e congedo non retribuito che prevediamo ridurranno il numero complessivo di perdite di posti di lavoro. Vorremmo rassicurare i clienti che devono volare da questi aeroporti che ora stiamo contattando chiunque sia interessato con consigli chiari sulle loro opzioni, che includono la deviazione tramite aeroporti alternativi o la ricezione di un rimborso completo. So che questo è un momento molto difficile per i nostri piloti e gli equipaggi e vorrei ringraziarli per la loro continua professionalità”.

Dall’inizio della pandemia, easyJet ha intrapreso azioni decisive per rimuovere costi e spese non critiche dal business a tutti i livelli per mitigare l’impatto, tuttavia le previsioni IATA suggeriscono che i livelli di domanda di mercato visti nel 2019 non saranno probabilmente raggiunti di nuovo fino al 2024

Le regole di quarantena del Regno Unito hanno anche creato incertezza per i clienti e un impatto sulla domanda di viaggi.

easyJet rimane impegnata nelle sue operazioni nel Regno Unito che rimangono le più grandi. La compagnia aerea continuerà a operare in otto basi nel Regno Unito, servendo oltre 490 rotte che servono 52 milioni di clienti nel Regno Unito. easyJet continuerà a rivedere la propria rete e le proprie basi per assicurarsi che siano ottimizzate nell’ambiente attuale.

easyJet inoltre annuncia la conclusione positiva del suo sale and leaseback programme precedentemente annunciato per un totale di 23 aeromobili, generando un ricavo totale di 771 milioni di dollari (608 milioni di sterline), al limite massimo dei proventi previsti di 500-650 milioni di sterline evidenziati per la prima volta nell’aggiornamento commerciale del 28 maggio 2020.

La transazione finale è stata eseguita con una consociata interamente controllata di BOCOMM Leasing, per la vendita e il lease back di cinque aeromobili A321neo per un ricavo complessivo di 266 milioni di dollari (circa 203 milioni di sterline). I proventi della vendita saranno utilizzati per massimizzare la liquidità e rafforzare ulteriormente la posizione finanziaria di easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet)