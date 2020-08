Airbus consegna il primo di 16 advanced law enforcement H125 helicopters per la U.S. Customs and Border Protection

Airbus Helicopters, Inc. ha consegnato il primo di 16 nuovi elicotteri H125 configurati appositamente per le U.S. Customs and Border Protection (CBP) Air and Marine Operations (AMO). AMO ha collaborato con Airbus Helicopters nell’ambito di un’iniziativa a lungo termine per l’aggiornamento della flotta. La configurazione risultante da questa collaborazione ha portato alla creazione di uno degli elicotteri per le forze dell’ordine più avanzati e ad alta tecnologia mai sviluppati.

Il primo elicottero con la nuova configurazione è stato testato e consegnato dallo stabilimento di Airbus Helicopters di Grand Prairie, Texas. I restanti elicotteri sono in costruzione a Columbus, Mississippi, dove una forza lavoro composta per il 40% da veterani statunitensi produce anche l’UH-72A Lakota per l’esercito statunitense e ha consegnato oltre 450 velivoli monomotore H125 per il mercato nordamericano.

A seguito di un’analisi rigorosa delle proprie esigenze di missione e della tecnologia di prossima generazione, AMO ha identificato una serie di requisiti per i nuovi elicotteri che Airbus ha implementato attraverso quasi 30 Supplemental Type Certificates (STC). Le serie di STC sono collegate tramite un STC primario onnicomprensivo, che garantisce che tutti i sistemi interagiscano correttamente tra loro e con il velivolo di base.

La relazione fra Airbus e AMO è di lunga data, in oltre 30 anni infatti Airbus ha consegnato oltre 100 elicotteri della famiglia H120 e H125. Questa nuova acquisizione è stata resa possibile grazie a una partnership con Davenport Aviation, una piccola impresa i cui proprietari sono donne, certificata SBA e HUBZone contractor, specializzata nella fornitura di attrezzature aerospaziali ad agenzie governative federali, statali e locali.

Conosciuto per la propria potenza, versatilità e le performance eccellenti in hot and high conditions, l’H125 è dotato di dual hydraulics, dual channel engine FADEC, crash resistant fuel system, advanced glass-panel cockpit displays.

L’H125 è il law enforcement helicopter più popolare negli Stati Uniti e rappresenta quasi la metà di tutti gli elicotteri consegnati per questo tipo di missione nel Nord America negli ultimi dieci anni.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: CBP (U.S. Customs and Border Protection) / Airbus)