Eurowings rende prenotabile il posto centrale libero a partire da 18 Euro

Eurowings risponde a un mondo dell’aviazione in evoluzione, con nuove esigenze, offrendo costantemente prodotti e servizi innovativi. Ad esempio, Eurowings è la prima compagnia aerea tedesca a lanciare il free middle seat che può essere prenotato prima del volo.

La nuova offerta è stata testata con successo nelle operazioni dal vivo nelle ultime settimane e ha riscosso un livello di interesse eccezionalmente alto sin dall’inizio. In un breve periodo di tempo, Eurowings ha venduto più di 5.000 posti centrali liberi tramite il suo service centre, sebbene la nuova soluzione non sia stata ancora promossa attivamente.

“Il feedback positivo durante la fase di test ci ha mostrato molto chiaramente che i nostri ospiti spesso vogliono più comfort e distanza a bordo. L’ultra-lowcost non funziona più, almeno non nel nostro mercato interno, la Germania. Diamo quindi per scontato che il sedile in mezzo libero diventerà un prodotto molto importante per i viaggi in futuro”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowing.

Con questa innovazione, Eurowings mette a disposizione sull’intero aeromobile i free middle seats, che prima erano solo una parte della tariffa BIZ class. La nuova offerta può essere prenotata in tutte le file di posti e su tutte le rotte Eurowings in Europa – soggetta a disponibilità. Il free middle seat è prenotabile a partire da 18 euro per volo.

Se un passeggero decide di usufruire della nuova offerta, il posto libero verrà bloccato al momento della prenotazione ed è quindi garantito che non venga ceduto.

Attualmente, il nuovo prodotto può essere prenotato tramite l’Eurowings Service Center. Da settembre 2020 i clienti Eurowings potranno anche beneficiare della nuova offerta digitalmente, tramite il sito web eurowings.com.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)