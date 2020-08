Lufthansa e Vereinigung Cockpit concordano un pacchetto di misure a breve termine

Lufthansa ha concluso un accordo a breve termine con il sindacato dei piloti Vereinigung Cockpit (VC) per le misure iniziali per gestire la crisi coronavirus. Le misure si applicano ai piloti Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Aviation Training e ad alcuni piloti di Germanwings.

L’accordo prevede misure di riduzione dei costi che si applicheranno fino alla fine dell’anno. Tra le altre cose, i pagamenti integrativi per short-time working compensation benefits e i contributi del datore di lavoro al regime pensionistico saranno ridotti da settembre in poi. Gli aumenti salariali collettivi negoziati per il 2020 saranno rinviati a gennaio 2021.

Lufthansa si asterrà dall’implementare licenziamenti dovuti a operazioni commerciali per i piloti Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Aviation Training e alcuni dei piloti Germanwings fino al 31 marzo 2021. Tuttavia, la significativa sovraccapacità dei piloti durerà considerevolmente oltre marzo 2021. Il numero dei licenziamenti per motivi operativi può quindi essere limitato solo concludendo un accordo di crisi a lungo termine. In un pacchetto di crisi a lungo termine, i costi dell’eccedenza di personale potrebbero, ad esempio, essere compensati da una corrispondente riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione per il periodo della crisi.

Allo stesso tempo, Lufthansa ha annunciato che per tutte le operazioni di volo tedesche, si asterrà dall’assumere nuovi piloti al di fuori del Gruppo fintanto che ci sarà una sovraccapacità di personale in cockpit. Ciò si applicherà anche al cockpit staff delle operazioni di volo orientate al turismo, che sarà aperto ai piloti di Sun Express Deutschland e della base tedesca di Brussels Airlines che hanno volato su rotte turistiche negli ultimi anni.

Proseguiranno i negoziati sulla conciliazione degli interessi e sui piani sociali con i rispettivi rappresentanti del cockpit staff. Questo processo è più avanzato in Germanwings, dove le operazioni di volo non dovrebbero continuare alla luce degli effetti della pandemia Coronavirus.

Il pacchetto di misure è stato approvato dall’Executive Board di Deutsche Lufthansa AG, dall’Associazione dei datori di lavoro del trasporto aereo (Arbeitgeberverband Luftverkehr) e dai comitati VC ed è immediatamente operativo.

(Ufficio Stampa Lufthansa)