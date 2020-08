News Brevi – 20.08.2020

ULTERIORI DESTINAZIONI PER AUSTRIAN AIRLINES – Austrian Airlines aggiunge ulteriori destinazioni al suo programma di volo. A partire da oggi, il vettore austriaco volerà di nuovo a Erbil. Un aereo della famiglia Airbus A320 decollerà tre volte alla settimana tra Vienna e la città nel nord dell’Iraq. Questa rotta viene utilizzata principalmente dai passeggeri in transito che cambiano aereo a Vienna, ad esempio da o per gli Stati Uniti. Alla fine del mese, Austrian Airlines aggiungerà anche Colonia al suo programma, come ulteriore destinazione in Germania. Dal 31 agosto la città sul Reno tornerà in programma con un massimo di due collegamenti giornalieri. La ripresa dei voli per la capitale della Giordania, Amman, è prevista per il 3 settembre e la ripartenza per Tel Aviv il 14 settembre. “Ogni destinazione aggiuntiva migliora la nostra offerta e aumenta le opzioni di viaggio per i nostri ospiti”, afferma Andreas Otto, CCO di Austrian Airlines. “Chiunque sia dimostrabilmente sano dovrebbe essere autorizzato a viaggiare. Questo è il motivo per cui stiamo sostenendo test internazionali COVID-19 completi ed economici per tutti i passeggeri provenienti da paesi a rischio”.

DELTA AIR LINES: DUE NUOVE ROTTE VERSO LA CINA – Delta Air Lines ha annunciato che aggiungerà due voli settimanali tra gli Stati Uniti e la Cina a partire dal 24 agosto, per soddisfare la crescente domanda dei clienti e una ripresa dei viaggi. Delta aggiungerà voli in partenza da Seattle e Detroit, diretti a Shanghai-Pudong via Seoul-Incheon. A quel punto, Delta opererà quattro voli settimanali tra gli Stati Uniti e la Cina. Alla fine di giugno Delta è diventata la prima compagnia aerea statunitense a ricollegare gli Stati Uniti e la Cina dopo una sospensione temporanea del servizio a febbraio a causa dell’epidemia di COVID-19. I voli SEA-ICN-PVG e DTW-ICN-PVG saranno serviti con l’A350, con i più recenti cabin products della compagnia. Delta aggiorna costantemente le migliori pratiche con Delta CareStandard, i nuovi standard di assistenza basati sulla consulenza medica di esperti e sul feedback dei clienti.

GULFSTREAM OFFRE HIGH-SPEED, DUAL CONNECTIVITY OPTION PER I VELIVOLI G650 E G650ER – Gulfstream Aerospace ha annunciato oggi di aver ricevuto l’approvazione dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti per l’installazione di un high-speed, dual internet system sui velivoli Gulfstream G650 e Gulfstream G650ER. Fornito da Viasat, il sistema offre ai clienti l’accesso ad Internet tra i più veloci del settore. È inoltre disponibile uno streaming video service, in modo che i clienti possano trasmettere in streaming i propri contenuti ad alta definizione preferiti senza compromettere la connettività. “Siamo lieti di offrire questo servizio come retrofit ai nostri attuali clienti G650 e G650ER”, ha affermato Derek Zimmerman, presidente, Gulfstream Customer Support. “Con l’uso del Viasat Ku/Ka dual band terminal, che passa senza problemi da un satellite all’altro, possiamo fornire ai clienti una copertura rapida e coerente in tutto il mondo”. Per accogliere l’opzione, i velivoli Gulfstream sono dotati di uno space-saving radome dal design unico. Questo servizio può essere eseguito presso i company-owned service centers. Il dual-connection internet service è stato disponibile per la prima volta per il retrofit sui Gulfstream G550 e Gulfstream GV nel 2019.

AMERICAN AIRLINES MODIFICA LO SCHEDULE DI OTTOBRE – American Airlines Group modificherà il suo schedule di ottobre per rimuovere il servizio in 15 mercati (domestici negli U.S.), a causa della bassa domanda e della scadenza degli air service requirements associati con il Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act. Questo è il primo passo in quanto American continua a valutare la propria rete e prevede di apportare ulteriori modifiche al programma nelle prossime settimane. Queste sospensioni entreranno in vigore il 7 ottobre. Per ora, queste modifiche sono in vigore solo per il periodo di programmazione di ottobre, che va fino al 3 novembre. La compagnia aerea continuerà a rivalutare i piani per questi e altri mercati. Lo schedule completo e aggiornato di ottobre verrà pubblicato il 29 agosto e American prevede di rilasciare lo schedule aggiornato di novembre entro la fine di settembre.

SITA E NEC SI ALLEANO PER IL FUTURO DELL’IDENTITÀ DIGITALE NEGLI AEROPORTI – SITA, il fornitore globale di tecnologia per l’industria del trasporto aereo, e NEC Corporation, leader nell’integrazione di tecnologie IT e reti, si sono alleate per sviluppare soluzioni che usano l’identità digitale per offrire ai passeggeri un’esperienza in aeroporto sicura e senza intoppi. Nata in un momento in cui scali e compagnie aeree guardano sempre più a tecnologie low-touch e automatizzate per la gestione dei passeggeri, per ottemperare ai requisiti igienici derivati dall’emergenza Covid-19 e alle indicazioni di Airports Council International e IATA, la partnership renderà una realtà i processi aeroportuali abilitati da mobile e in modalità touchless. Le soluzioni, che si baseranno sulla piattaforma di gestione delle identità I:Delight di NEC e su SITA Smart Path e SITA Flex, consentiranno ai passeggeri di usare la propria identità digitale – conservata sullo smartphone – a ogni fase del viaggio: i viaggiatori potranno fare il check-in, effettuare pagamenti, imbarcare il bagaglio, superare i controlli di sicurezza, di immigrazione e imbarco con una semplice scansione facciale biometrica, automaticamente e senza sforzi né intoppi.