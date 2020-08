Qantas Group: il FY20 è stato l’anno più impegnativo della nostra storia

In quello che è stato il periodo più impegnativo della sua lunga storia, Qantas Group ha registrato un Underlying Profit Before Tax di $124 milioni per i 12 mesi terminati il 30 giugno 2020, in calo del 91% rispetto all’anno precedente.

Ciò riflette una forte prima metà dell’anno (Underlying Profit Before Tax di $771 millioni), seguita da un crollo quasi totale della domanda di viaggi e da un calo delle entrate di 4 miliardi di dollari nella seconda metà, a causa della crisi COVID-19 e delle restrizioni associate.

L’azione rapida per tagliare radicalmente i costi e collocare gran parte del business in una forma di ibernazione ha contribuito a ridurre al minimo l’impatto finanziario di questa straordinaria sequenza di eventi. Da aprile a fine giugno, i ricavi del Gruppo sono diminuiti dell’82%, mentre i cash cost sono stati ridotti del 75%, contribuendo a limitare il calo dell’utile prima delle imposte nel 2H20 a $1,2 miliardi.

A livello statutario, il Gruppo ha registrato una perdita ante imposte di $2,7 miliardi, principalmente a causa di una svalutazione non monetaria di $1,4 miliardi di attività, inclusa la flotta A380 e di $642 milioni in esubero una tantum e altri costi nell’ambito della ristrutturazione dell’attività per il recupero.

Nonostante la significativa incertezza nella maggior parte dei mercati, il Gruppo rimane ben posizionato per trarre vantaggio dall’eventuale ritorno della domanda di viaggi nazionali e, in ultima analisi, internazionali. Nel frattempo, Qantas Freight e Qantas Loyalty continuano a generare flussi di cassa significativi e le operazioni charter per il settore delle risorse stanno ottenendo ottimi risultati.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato che la seconda metà del FY20 è stata l’insieme di condizioni più difficili che il vettore nazionale abbia dovuto affrontare nei suoi 100 anni, ma che ha avuto la resilienza per affrontarle: “L’impatto di COVID su tutte le compagnie aeree è chiaro. È devastante e per molti sarà una questione di sopravvivenza. Ciò che rende Qantas diversa è che siamo entrati in questa crisi con un bilancio solido e ci siamo mossi velocemente per metterci in una buona posizione per aspettare la ripresa. Abbiamo dovuto prendere alcune decisioni molto difficili negli ultimi mesi per garantire il nostro futuro. Almeno 6.000 delle nostre persone lasceranno la compagnia non per colpa loro e altre migliaia saranno licenziate per molto tempo. Il recupero richiederà tempo e sarà instabile. Abbiamo già avuto battute d’arresto con i confini che si aprono e poi si chiudono di nuovo. Ma sappiamo che il viaggio è in cima alla lista dei desideri delle persone e che la domanda tornerà non appena le restrizioni saranno rimosse. Ciò significa che possiamo far tornare al lavoro più persone. COVID sta rimodellando il panorama competitivo e questo ci presenta un mix di sfide e opportunità. La maggior parte delle compagnie aeree uscirà da questa crisi molto più snella, il che significa che dobbiamo reinventare il modo in cui gestiamo parti della nostra attività per avere successo in un mercato mutato”.

“Eravamo sulla buona strada per un altro profitto superiore a $1 miliardo quando è scoppiata questa crisi. Il fatto che abbiamo comunque realizzato un profitto per l’intero anno mostra quanto velocemente ci siamo aggiustati quando i ricavi sono crollati. COVID continuerà ad avere un enorme impatto sulla nostra attività e ci aspettiamo una significativa perdita nel FY21. Guardando più avanti, siamo in una buona posizione per superare questa tempesta e sfruttare al massimo la ripresa. La nostra posizione sul mercato è destinata a rafforzarsi, come unica compagnia aerea australiana con un servizio completo e un’offerta domestica a tariffe basse, nonché servizi internazionali a lungo raggio”, ha aggiunto Joyce.

