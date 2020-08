Consegnato il primo Airbus A350 alle forze armate tedesche 

Lufthansa Technik AG ha consegnato il primo di tre nuovi Airbus A350-900 alle forze armate tedesche. Durante una cerimonia ad Amburgo, condotta secondo le attuali regole sulla pandemia, il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer ha dato una prima occhiata alla futura ammiraglia del Federal Ministry of Defence’s (BMVg) Special Air Mission Wing.

Sulla strada verso la prontezza operativa finale del velivolo, nelle prossime settimane si svolgeranno la certificazione militare per la designazione 10+03 e vari voli di prova con il nuovo velivolo wide-body. Questo è il primo aereo governativo al mondo di questo tipo e quindi anche il primo Airbus A350 al mondo a non essere utilizzato nel servizio di compagnie aeree commerciali.

“L’esemplare processo di approvvigionamento è davvero qualcosa di cui essere orgogliosi”, ha affermato il ministro Kramp-Karrenbauer. “La decisione di acquistare la nuova A350 fleet è stata presa solo un anno e mezzo fa. I miei ringraziamenti vanno quindi a tutti coloro che sono coinvolti nell’industria e nelle forze armate tedesche, perché tutti hanno davvero unito le forze qui. Con il suo consumo di carburante inferiore del 25% rispetto ai vecchi tipi comparabili, l’ultra-moderno A350 è orientato al futuro e con la nuova flotta garantiamo la mobilità globale come parte importante della capacità di lavoro del governo federale. Con l’aggiunta di altri due A350 nuovi di zecca, la mobilità prevista da una nazione industriale come la Germania è adeguatamente assicurata”.

“Oggi siamo orgogliosi di presentare al Federal Minister of Defence la nuova ammiraglia del Federal Government’s Special Air Mission Wing, il primo Airbus A350 al mondo come aereo governativo”, ha affermato Johannes Bussmann, Chairman of the Executive Board of Lufthansa Technik AG. “Il 10+03 e i suoi due aerei gemelli successivi sono una continuazione della tradizione di successo di supportare le forze armate tedesche e di averli come uno dei nostri migliori e più importanti clienti”.

L’aereo fresco di fabbrica, che era ancora iscritto nel registro civile come D-AGAF, è arrivato in Lufthansa Technik all’inizio di maggio. È dotato di una special transitional cabin per political-parliamentary flight operations. La cabina è dotata di aree ufficio e conferenza, adiacenti ad un’area lounge multifunzionale. Lo spazio rimanente è disponibile per le delegazioni che volano sull’aereo. Dopo che gli aeromobili gemelli 10+01 e 10+02, attualmente in costruzione, riceveranno una cabina governativa a tutti gli effetti da Lufthansa Technik l’anno prossimo, anche la cabina di transizione del 10+03 verrà sostituita.

Gli effetti della pandemia globale sulla supply chain hanno ritardato leggermente la prevista consegna del 10+03 alle forze armate tedesche.

Nelle prossime settimane l’aereo riceverà la sua certificazione militare e sarà preparato per un regolare ingresso in servizio presso il Federal Ministry of Defence’s Special Air Mission Wing, con crew training completo e vari test flights.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik AG – Photo Credits: Jan Brandes / Lufthansa Technik AG)