Emirates incrementa il network a 75 città a settembre

Emirates riprenderà i voli passeggeri per Varsavia dal 4 settembre, iniziando con servizi due volte a settimana e aumentando a tre a settimana dal 7 ottobre. La ripresa dei voli per Varsavia amplierà l’attuale network di Emirates a 75 città a settembre, offrendo ai viaggiatori in Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico comodi collegamenti via Dubai con la capitale polacca.

La compagnia aerea ha gradualmente ripristinato la sua connettività, lavorando a stretto contatto con le autorità internazionali e locali per riprendere responsabilmente le operazioni passeggeri, dando sempre la priorità alla salute e alla sicurezza dei suoi clienti, dell’equipaggio e delle comunità.

Sulla rotta Dubai-Varsavia Emirates opererà i suoi aeromobili Boeing 777-300ER, con posti in First Class, Business ed Economy. Il volo EK179 per Varsavia partirà da Dubai alle 08:10 il venerdì e la domenica, il volo di ritorno EK180 partirà da Varsavia alle 15:00. Un ulteriore servizio, il mercoledì, sarà aggiunto alla rotta dal 7 ottobre.

Emirates ha inoltre operato un servizio una tantum con l’A380 per l’aeroporto internazionale di Clark il 19 agosto 2020, segnando il primo volo commerciale con un aeromobile A380 a Clark. Il volo speciale ha aiutato a soddisfare la domanda di voli da e per le Filippine.

Inoltre la compagnia opererà voli di rimpatrio per Bengaluru, Kochi, Delhi, Mumbai e Thiruvananthapuram dal 20 al 31 agosto. I voli speciali faciliteranno il viaggio per i cittadini indiani negli Emirati Arabi Uniti che desiderano tornare a casa e per i residenti degli Emirati Arabi Uniti attualmente in India per tornare negli Emirati Arabi Uniti. Tutti i voli saranno operati con il Boeing 777-300ER di Emirates.

I clienti possono fermarsi o recarsi a Dubai poiché la città è stata riaperta per i visitatori internazionali. Garantendo la sicurezza dei viaggiatori, dei visitatori e della comunità, i test COVID-19 PCR sono obbligatori per tutti i passeggeri in entrata e in transito che arrivano a Dubai (e negli Emirati Arabi Uniti), inclusi cittadini, residenti e turisti degli Emirati Arabi Uniti, indipendentemente dal paese da cui provengono.

I clienti Emirates possono viaggiare con serenità grazie alla copertura offerta gratuitamente dalla Compagnia emiratina. In caso di positività al Covid-19 riscontrata durante il viaggio, Emirates coprirà le spese mediche e i costi relativi alla quarantena. La copertura è immediatamente attiva per coloro che volano con Emirates fino al 31 ottobre 2020 (con il primo volo da completare entro il 31 ottobre 2020). La validità di 31 giorni inizia dal momento in cui i viaggiatori effettuano il primo volo. Ciò significa che i clienti possono usufruire di tale copertura anche qualora proseguano il proprio viaggio verso una città diversa dopo aver raggiunto la destinazione del network internazionale di Emirates. Per maggiori dettagli: www.emirates.com/COVID19assistance.

Emirates ha adottato una serie di misure che riguardano ogni singola fase di viaggio (a terra e in volo), che includono anche la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviette disinfettanti antibatteriche per mani.

Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso per i visitatori internazionali a Dubai, visitare: www.emirates.com/flytoDubai.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)